ساوجی‌ها با استفاده از روش‌های زیر پلاستیکی و استفاده از نوار تیپ، راندمان استفاده از آب در کشت طالبی تا ۸۰ درصد افزایش می‌دهند.

میانگین برداشت، ۲۰ تن در هکتار؛

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ معاون فنی جهاد کشاورزی شهرستان ساوه گفت: با شروع فصل برداشت طالبی از جالیزار‌های ساوه پیش بینی می‌شود، بیش از ۱۰ هزار تن از این محصول برداشت شود.

محمودرضا خلیلی افزود: حدود ۵۰۰ هکتار از اراضی شهرستان ساوه به زیرکشت طالبی ساوه رفته است که به طور میانگین از هر هکتار ۲۰ تن برداشت می‌شود.

کارشناس جهاد کشاورزی ساوه نیز گفت: استفاده از بذر‌های اصلاح شده و گواهی شده از توصیه‌های همیشگی به کشاورزان است و استفاده از بذر‌های خود مصرفی موجب کاهش تولید خواهد شد.

سیدیحیی عروجی افزود: استفاده از روش‌های زیر پلاستیکی و استفاده از نوار تیپ است که راندمان استفاده از آب را تا ۸۰ درصد افزایش می‌دهد.