میانگین برداشت، ۲۰ تن در هکتار؛
استفاده ساوجیها از روشهای زیر پلاستیکی در کشت طالبی
ساوجیها با استفاده از روشهای زیر پلاستیکی و استفاده از نوار تیپ، راندمان استفاده از آب در کشت طالبی تا ۸۰ درصد افزایش میدهند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
معاون فنی جهاد کشاورزی شهرستان ساوه گفت: با شروع فصل برداشت طالبی از جالیزارهای ساوه پیش بینی میشود، بیش از ۱۰ هزار تن از این محصول برداشت شود.
محمودرضا خلیلی افزود: حدود ۵۰۰ هکتار از اراضی شهرستان ساوه به زیرکشت طالبی ساوه رفته است که به طور میانگین از هر هکتار ۲۰ تن برداشت میشود.
کارشناس جهاد کشاورزی ساوه نیز گفت: استفاده از بذرهای اصلاح شده و گواهی شده از توصیههای همیشگی به کشاورزان است و استفاده از بذرهای خود مصرفی موجب کاهش تولید خواهد شد.
سیدیحیی عروجی افزود: استفاده از روشهای زیر پلاستیکی و استفاده از نوار تیپ است که راندمان استفاده از آب را تا ۸۰ درصد افزایش میدهد.