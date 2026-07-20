به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، دبیر اجرایی و مدیر تربیت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد گفت: چهار هزار دانشجو از ۱۲۰ دانشگاه و موسسه عالی به مدت ۱۰ روز از پنجم شهریور ماه تا پانزدهم شهریور برپا می شود و در این مسابقات با هم رقابت خواهند کرد.

سید علی حسینی کاخک افزود: هندبال والیبال، بسکتبال، فوتسال، بدمینتون، تنیس روی میز، دو و میدانی، شطرنج، شنا، کاراته، تیراندازی با سلاح و تکواندو از جمله رشته‌هایی است که با هم دانشجویان رقابت می‌کنند. در این دوره تنیس، تیراندازی با کمان و هاکی نیز اضافه شده است.

وی ادامه داد: در دوره‌های مختلف دانشگاه فردوسی جزو سه تیم برتر مسابقات بوده است، چنانکه در دوره قبلی مقام دوم را کسب کردیم و شعار این مسابقات ایران جان، همدلی، رقابت و افتخار است.

رئیس دانشکده علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد نیز گفت: این دانشگاه در سال ۸۱، ۹۵ نیز میزبان المپیاد دانشجویان دختر و پسر بوده است و پس از ۱۰ سال دوباره امسال میزبان دانشجویان هستیم.

حمیدرضا طاهری افزود: وزیر علوم تحقیقات و فناوری، وزیر ورزش و رییس کمیته ملی المپیک از جمله مهمانانی هستند که در آیین افتتاحیه این مسابقات حضور خواهند داشت.