سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران گفت: در جلسه آتی شورای شهر لوایح مرتبط با حمایت از شهروندان در شرایط جنگ، ارتقای تاب‌آوری شهری، انتصابات مالی شهرداری، گزارش‌های حسابرسی و پرونده‌های شهرسازی بررسی می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا نادعلی، افزود: در چهارصد و نوزدهمین جلسه رسمی ششمین دوره شورای اسلامی شهر تهران ، ادامه بررسی لایحه شهردار تهران درباره حمایت از شهروندان تهرانی در شش حوزه مأموریتی شهرداری تهران در دوره جنگ تحمیلی آمریکایی ـ صهیونیستی به همراه گزارش کمیسیون اصلی برنامه و بودجه در دستور کار اعضای شورا قرار خواهد گرفت.

وی ادامه داد: دومین دستور جلسه به بررسی طرح کمیسیون شهرسازی و معماری در خصوص الزام شهرداری تهران به احداث و بهره‌برداری از پناهگاه‌ها و فضا‌های امن شهری و رعایت الزامات پدافند غیرعامل در ساختمان‌ها و طرح‌های شهری اختصاص دارد.

سخنگوی شورا گفت: سومین دستور جلسه به بررسی لایحه شهردار تهران درباره معرفی چهار نفر از کارکنان رسمی شهرداری تهران برای انتصاب به عنوان قائم‌ذیحساب اختصاص دارد که پس از قرائت گزارش کمیسیون اصلی برنامه و بودجه، درباره آن تصمیم‌گیری خواهد شد.

نادعلی افزود: چهارمین دستور جلسه به بررسی گزارش حسابرس رسمی شورای اسلامی شهر تهران درباره حسابرسی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران برای سال مالی ۱۴۰۴ اختصاص دارد و گزارش کمیسیون اصلی برنامه و بودجه نیز در این خصوص قرائت خواهد شد.

وی گفت: پنجمین دستور جلسه، بررسی گزارش حسابرس رسمی شورای اسلامی شهر تهران در خصوص حسابرسی سازمان مشاور فنی و مهندسی شهرداری تهران برای سال مالی ۱۴۰۴ است که همراه با گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در صحن شورا مطرح می‌شود.

سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: در ششمین دستور جلسه، گزارش حسابرس رسمی شورا درباره حسابرسی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهرداری تهران برای سال مالی ۱۴۰۴ مورد بررسی اعضا قرار خواهد گرفت.

نادعلی خاطرنشان کرد: هفتمین و هشتمین دستور جلسه به ترتیب به بررسی گزارش‌های حسابرسی شهرداری مناطق ۲ و ۴ برای سال مالی ۱۴۰۲ اختصاص دارد که گزارش کمیسیون اصلی برنامه و بودجه نیز در هر دو مورد قرائت خواهد شد.

وی همچنین گفت نهمین و آخرین دستور جلسه این نشست، بررسی ۱۶ پلاک ثبتی با استناد به اصلاحیه تبصره سوم ماده (۷) آیین‌نامه اجرایی ماده یک قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهر‌ها است که پس از قرائت گزارش کمیسیون شهرسازی و معماری، اعضای شورا درباره باغ بودن یا نبودن این پلاک‌ها تصمیم‌گیری خواهند کرد.

همچنین با توجه به برگزاری جلسه در دو نوبت صبح و بعدازظهر، تمامی دستور‌های پیش‌بینی‌شده با فرصت کافی و به‌صورت دقیق بررسی می شود.