در دیدار مسئولان آذربایجان غربی و نمایندگان دولت عراق راهکارهای تسهیل تردد و خدمات رسانی مطلوب به زائران اربعین حسینی در مرز تمرچین بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مسئولان آذربایجان غربی و نمایندگان دولت عراق برای رفع مشکلات موجود و تسهیل تردد زائران اباعبدالله الحسین(ع) از مرز تمرچین دیدار و گفت‌و‌گو کردند.



معاون امنیتی انتظامی استاندار آذربایجان غربی ضمن تشکر از حضور خوب مردم ولایت مدار عراق در تشیع رهبر شهیدانقلاب و استقبال خوب این کشور از زائران اربعین حسینی افزود: سالانه بیش از ۴ میلیون زائر به زیارت عتبات عالیات می روند و با تعیین مرز تمرچین و باشماق برای پنجمین سال متوالی به عنوان گذرگاه اربعین، شاهد اهتمام ویژه طرف عراقی و تلاش وافر برای رفع مشکلات هستیم.

مهدی حداد با اشاره به اینکه هر سال این همکاری و هماهنگی زیادتر شده است تصریح کرد: انتظار می‌رود برای راحتی زائران طبق سال‌های قبل همکاری ها تقویت شود و تردد راحت و آسان زائران به کربلا و نجف مورد نظر است ، البته سال گذشته در اقلیم کردستان زائران از حاج عمران به اربیل بصورت رایگان انتقال داده می‌شدند و این عمل ارزشمند برای زائران تردد را آسان‌ کرده بود و انتظار می‌رود این هماهنگی‌ها هر چه بیشتر تکرار شود.

وی در ادامه به بررسی راهکارهای مشکلات مرزنشینان با طرف عراقی پرداخت.

مشاور وزیر کشور عراق و رئیس ستاد اربعین عراق با اشاره به ملاحظات این کشور افزود: ۱۰ روز قبل تفاهم‌نامه‌ای بین ایران، عراق و پاکستان به امضا رسیده است که مهمترین بحث این تفاهم نامه تردد زائران پاکستان و افغانستان است که درخواست شده از مرز شیت در استان عماره عراق تردد کنند و ما انتظار داریم که نزدیک به ۱۰ هزارزائراز افغانستان و پاکستان وارد عراق شوند.

سپهبد ریاض تصریح کرد: برای راحتی زائران مدت اعتبار گذرنامه را از ۶ ماه به ۳ ماه تقلیل دادیم و این مهمترین موضوعی است که باید در پایانه‌ها و رسانه ها اطلاع رسانی بکنید، همچنین خط ویژه ای با شماره ۹۱۱ راه اندازی کردیم که به چند زبان پاسخگو ی زائران خواهد بود.

اضافه شدن گیت‌های تردد مرزی، استقرار ۹تیم امنیتی در مسیر اقلیم کردستان عراق، ایجاد مواکب برای خدمات رسانی و ایجاد ایستگاه‌های اتوبوس و خدمات درمانی و بالگرد هوایی برای انتقال سریع مصدومین احتمالی در اقلیم کردستان برای خدمات بهتر به زائران از دیگر خبر‌های طرف عراقی بود.

در مرحله اول هزار و ۹۰۰ دستگاه اتوبوس و مینی بوس و از طرف نجف و کربلا ۳ هزارو ۵۰۰ دستگاه آماده خدمات به زائران هستند.