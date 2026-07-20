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رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور بر افزایش آمادگی یگانهای حفاظت، توسعه پایش هوشمند و کاهش زمان مهار کردن آتشسوزی در عرصههای طبیعی تأکید کرد.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، رضا افلاطونی با تأکید بر آمادگی بیشتر برای مقابله با آتشسوزیهای جنگلها و مراتع، خواستار تقویت هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، تجهیز یگانهای حفاظت و کاهش زمان حضور نیروهای عملیاتی در محل وقوع حریق شد.
وی، حضور سریع نیروهای عملیاتی را مهمترین عامل در جلوگیری از گسترش آتشسوزی دانست و بر برگزاری مستمر هماهنگیها میان استانداریها، فرمانداریها، شهرداریها، دهیاریها و دستگاههای مدیریت بحران برای سازماندهی تیمهای اطفای حریق تأکید کرد.
افلاطونی همچنین از راهاندازی یگان پهپادی، نصب ۶۰ دوربین پایش حریق و بهرهگیری از سامانههای هوشمند برای رصد و مدیریت آتشسوزیها به عنوان اولویتهای سازمان یاد کرد و خواستار تسریع در نصب این تجهیزات شد.
رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با تأکید بر حمایت از نیروهای حفاظتی، ساماندهی وضعیت حقوق و مطالبات آنان، تسریع در انعقاد قراردادهای حفاظتی و تأمین تجهیزات مورد نیاز یگانهای عملیاتی را از برنامههای در دست اجرا بیان کرد.
همچنین معاون حفاظت و امور اراضی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور اعلام کرد خرید تجهیزات حفاظتی از محل اعتبارات ملی بهصورت متمرکز در حال انجام شدن است و با رفع موانع فنی، نصب دوربینهای پایش حریق در استانها با سرعت بیشتری دنبال خواهد شد.