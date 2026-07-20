رئیس دانشگاه علوم پزشکی آبادان از آغاز ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به زائران اربعین حسینی از ۳۱ تیرماه تا ۱۷ مردادماه در مرز شلمچه خبر داد .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ رئیس دانشگاه علوم پزشکی آبادان، از آغاز خدمات‌رسانی به زائران اربعین حسینی از ۳۱ تیرماه تا ۱۷ مردادماه در مرز شلمچه خبر داد و گفت: براساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، تیم‌های تخصصی علاوه بر استقرار در مسیرهای اصلی تردد زائران، در مرکز بهداشتی، درمانی و فوریت‌های پزشکی شهید سلیمانی واقع در مرز شلمچه نیز مستقر خواهند شد.

سید محمد صالحی بهبهانی، با اشاره به خدمات پیش‌بینی‌شده برای زائران افزود: تیم‌های فوریت‌های پزشکی، داروخانه، خدمات پزشکی، پرستاری، مامایی و سایر واحدهای بهداشتی در مرکز شهید سلیمانی مستقر می‌شوند تا به نیازهای درمانی زائران در طول ایام اربعین پاسخ دهند.

وی با تأکید بر ضرورت آمادگی کامل تمامی واحدهای درمانی و بهداشتی تصریح کرد: با توجه به حجم بالای تردد زائران، دانشگاه علوم پزشکی آبادان از همه ظرفیت‌های موجود برای ارائه خدمات مطلوب بهره خواهد گرفت و تلاش می‌شود خدمت‌رسانی به زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) در بالاترین سطح کیفی انجام شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی آبادان گفت: هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های اجرایی، امدادی و خدماتی انجام شده است تا پوشش درمانی مناسبی برای زائران فراهم شود و آنان بتوانند با آرامش خاطر و سلامت کامل در مراسم اربعین حسینی حضور یابند.