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مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان با تاکید براینکه حراست از حق سلامت مردم، خط قرمز این دستگاه است، از برخورد قاطع با مراکز غیر مجاز خدمات زیبایی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، مرتضی امینی با اشاره به اعلام گزارش معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مبنی بر فعالیت غیر قانونی یک مرکز زیبایی گفت: صاحب این مرکز زیبایی به دلیل بکارگیری افراد بدون صلاحیت حرفهای و دخالت در امر درمان و تهدید علیه سلامت عمومی، علاوه بر توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی، به پرداخت یک میلیارد و ۶۵۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.
مرتضی امینی افزود: هرگونه مداخله غیر مجاز در امور پزشکی مصداق بارز تهدید علیه بهداشت عمومی است و این دستگاه با همکاری نهادهای نظارتی با هرگونه فعالیت خارج از ضوابط که منافع عمومی را به سودجویی پیوند دهد بدون مماشات برخورد میکند.