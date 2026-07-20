به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، مرتضی امینی با اشاره به اعلام گزارش معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مبنی بر فعالیت غیر قانونی یک مرکز زیبایی گفت: صاحب این مرکز زیبایی به دلیل بکارگیری افراد بدون صلاحیت حرفه‌ای و دخالت در امر درمان و تهدید علیه سلامت عمومی، علاوه بر توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی، به پرداخت یک میلیارد و ۶۵۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.

مرتضی امینی افزود: هرگونه مداخله غیر مجاز در امور پزشکی مصداق بارز تهدید علیه بهداشت عمومی است و این دستگاه با همکاری نهاد‌های نظارتی با هرگونه فعالیت خارج از ضوابط که منافع عمومی را به سودجویی پیوند دهد بدون مماشات برخورد می‌کند.