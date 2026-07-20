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روابط عمومی شرکت گاز استان خوزستان اطلاعیه درخصوص قطع گاز شهری در منطقه اسلام آباد شرقی در شهرستان کارون صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در اطلاعیه روابط عمومی شرکت گاز استان آمده است؛ به اطلاع شهروندان شهرستان کارون میرساند: به منظور توسعه شبکه گازرسانی جدید، جریان گاز اسلام آباد شرقی، از خیابان ۹ تا ۱۶ حدفاصل ۲۰ متری بلوار تا بلوار مهسان در روز سه شنبه ۳۰ تیرماه از ساعت ۸ صبح تا ۲۰ همان روز قطع خواهد شد.
از مشترکان درخواست میشود در طول مدت یاد شده از دستکاری تجهیزات اندازه گیری (کنتور و رگولاتور) منازل و اماکن خودداری و شیرهای مصرف داخلی را تا وصل مجدد گاز و تحویل آن توسط مامورین امداد گاز ۱۹۴ به حالت بسته نگه دارند.