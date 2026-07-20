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وزیر کشور، در رأس هیئتی متشکل از مسئولان دستگاههای اجرایی به دعوت همتای پاکستانی خود راهی اسلامآباد شد تا راهکارهای توسعه همکاریهای دوجانبه را مورد بحث و تبادل نظر قرار دهد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما به نقل از مرکز اطلاعرسانی وزارت کشور، اسکندر مؤمنی وزیر کشور، امروز ۲۹ تیرماه ۱۴۰۵ به دعوت سید محسن نقوی وزیر کشور جمهوری اسلامی پاکستان، در رأس هیئتی به این کشور سفر کرد. در این سفر، هیئتی متشکل از وزارتخانههای کشور، امور خارجه، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و همچنین فراجا و گمرک، وزیر کشور را همراهی خواهند کرد.
در جریان این سفر، موضوعات مرتبط با توسعه مناسبات دوجانبه از جمله تقویت همکاریهای مرزی و گسترش همکاریهای اقتصادی، ترانزیتی، کشاورزی بین دو کشور، در دیدارها و نشستهای مشترک مورد بررسی و تبادل نظر قرار خواهد گرفت.
این سفر در راستای دستور رئیس جمهور مبنی بر افزایش تبادلات تجاری دو کشور از ۳ به ۱۰ میلیارد دلار در سال انجام میشود. اسکندر مؤمنی وزیر کشور، پس از پاکستان، به دعوت وزیر کشور هند، برای شرکت در نشست وزیران کشور و مسئولان شرایط اضطراری کشورهای عضو بریکس با موضوع «کاهش خطر بلایای طبیعی» به دهلینو سفر خواهد کرد.