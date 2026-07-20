به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،رئیس کمیسیون عمران، حمل‌ونقل و ترافیک شورای اسلامی مشهد گفت:. این طرح با اتصال خطوط یک و سه قطار شهری، امکان دسترسی مستقیم شهروندان به حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) را فراهم می‌کند و نقش مؤثری در توسعه حمل‌ونقل عمومی، کاهش ترافیک و ارتقای کیفیت خدمات زیارت خواهد داشت.

نژادحسین افزود: ایستگاه بسیج به عنوان محل تقاطع خطوط یک و سه مترو، یکی از راهبردی‌ترین ایستگاه‌های شبکه ریلی مشهد است. با افتتاح این ایستگاه، مسافران خط یک می‌توانند بدون نیاز به استفاده از اتوبوس، تاکسی یا خودروی شخصی، تنها با تعویض خط وارد خط سه شوند و به ایستگاه‌های منتهی به حرم مطهر رضوی دسترسی پیدا کنند.

وی گفت: براساس آمار، روزانه حدود ۳۰۰ هزار نفر از خطوط متروی مشهد استفاده می‌کنند که نزدیک به ۶۰ درصد از خط یک است. اتصال این خط به خط سه، امکان سفر مستقیم بخش بزرگی از این جمعیت به حرم مطهر را فراهم می‌کند، اقدامی که علاوه بر کاهش زمان سفر و افزایش رفاه شهروندان، سهم قابل توجهی در کاهش تردد خودرو‌ها در هسته مرکزی شهر خواهد داشت.

رئیس کمیسیون عمران، حمل‌ونقل و ترافیک شورای اسلامی مشهد ادامه داد: تکمیل این ایستگاه ضمن افزایش جذابیت استفاده از حمل‌ونقل عمومی، موجب کاهش بار ترافیکی معابر اطراف حرم مطهر، صرفه‌جویی در مصرف سوخت، کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی و ارتقای کیفیت هوای شهر خواهد شد.