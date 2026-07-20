فرماندار شهرستان خاتم با تأکید بر ضرورت پیگیری مستقیم مسائل و مشکلات روستاها، از تداوم حضور میدانی مدیران شهرستان در مناطق روستایی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، در راستای بررسی و رفع مسائل و مشکلات روستا‌های شهرستان خاتم، زارع فرماندار شهرستان خاتم به همراه جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی، با حضور در روستای بختیاری از توابع بخش چاهک، ضمن بازدید از طرح‌های عمرانی، در نشستی با رئیس شورای اسلامی و دهیار روستا، مهم‌ترین مطالبات و مشکلات مردم این منطقه را بررسی کرد.

در این بازدید، مسائل مطرح‌شده از سوی مسئولان محلی روستا در حوزه‌های عمرانی، خدماتی و زیرساختی مورد بررسی قرار گرفت و برای رفع مشکلات موجود، تصمیمات لازم گرفته شد.

فرماندار شهرستان خاتم با اشاره به پیگیری طرح‌های نیمه‌تمام روستا، اظهار داشت: عملیات آسفالت بلوار ورودی روستا با مشارکت بنیاد مسکن شهرستان خاتم پیگیری خواهد شد و مقرر شده است این طرح در آینده نزدیک اجرایی و تکمیل شود.

وی افزود: بخشی از مشکلات مربوط به روشنایی روستا نیز با همکاری اداره برق شهرستان در دستور کار قرار گرفته و اقدامات لازم برای رفع این مشکل صورت خواهد گرفت. همچنین نصب تیر‌های برق، دستک‌ها و تجهیزات مورد نیاز نیز با برنامه‌ریزی ها، پیگیری می‌شود.

زارع در ادامه با اشاره به درخواست ایجاد آبشخور برای دام عشایر منطقه، گفت: این موضوع با همکاری جهاد کشاورزی شهرستان خاتم دنبال خواهد شد و بر اساس برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، عملیات اجرایی آن تا پایان سال صورت می‌گیرد.

فرماندار خاتم هدف از حضور مدیران شهرستان در روستا‌ها را شناخت دقیق مشکلات از نزدیک و تسریع در حل آنها عنوان کرد و گفت: تلاش مجموعه مدیریتی شهرستان این است که با حضور در میان مردم، موانع و مشکلات موجود را شناسایی کرده و برای رفع آنها اقدامات عملی صورت گیرد.

وی خاطرنشان کرد: این بازدید‌ها و نشست‌های میدانی ادامه خواهد داشت و بر اساس برنامه‌ریزی ها، حداقل یک روز در هفته به حضور مدیران شهرستان در یکی از روستا‌ها برای بررسی مسائل و پیگیری مطالبات مردم اختصاص یافته است.