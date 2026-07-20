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بازدید معاون اجرایی رئیس‌جمهور از مناطق آسیب‌دیده عسلویه در جنگ تحمیلی سوم

معاون اجرایی رئیس‌جمهور از مناطق آسیب‌دیده عسلویه در جنگ تحمیلی سوم بازدید کرد و از نزدیک در جریان ترمیم و بازسازی منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی و پالایشگاه پتروشیمی جم قرار گرفت.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۲۹- ۱۶:۲۸
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برچسب ها: معاون اجرایی رئیس جمهور ، عسلویه ، جنگ تحمیلی سوم ، مناطق آسیب دیده ، پارس جنوبی
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