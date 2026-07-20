معاون اجرایی رئیس‌جمهور از مناطق آسیب‌دیده عسلویه در جنگ تحمیلی سوم بازدید کرد و از نزدیک در جریان ترمیم و بازسازی منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی و پالایشگاه پتروشیمی جم قرار گرفت.