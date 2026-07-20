به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری از آغاز برنامه‌ای سازمان‌یافته برای مشارکت شرکت‌های دانش‌بنیان در بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده صنعت نفت و پتروشیمی خبر داد و گفت: تاکنون ۱۵ شرکت دانش‌بنیان بزرگ برای بازسازی تجهیزات آسیب‌دیده پتروشیمی‌ها شناسایی شده‌اند و همزمان شرکت‌های مجری پروژه‌های تولید بار اول در پارس جنوبی نیز در فرآیند احیای ظرفیت‌های تولید گاز کشور مشارکت خواهند کرد.

تورج امرایی، با اشاره به برنامه این معاونت برای استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان در بازسازی صنایع آسیب‌دیده اظهار کرد: این برنامه با همکاری صنایع مختلف آغاز شده و به‌صورت ویژه با هلدینگ خلیج فارس و مجموعه پارس جنوبی در حال اجراست.

وی افزود: در همکاری با هلدینگ خلیج فارس حدود ۱۵ شرکت دانش‌بنیان بزرگ و فناوری‌محور که توان ساخت تجهیزات راهبردی صنعت پتروشیمی را دارند شناسایی شده‌اند. این شرکت‌ها توانایی تولید تجهیزاتی مانند توربین، ژنراتور، بویلر و سامانه‌های بازیافت حرارت (HRSG) را دارند و برنامه مشارکت آنها در بازسازی پتروشیمی‌های آسیب‌دیده تدوین شده است.

امرایی ادامه داد: برخی از این شرکت‌ها به‌عنوان پیمانکار اصلی (GC) پروژه‌های پتروشیمی انتخاب شده‌اند و سایر شرکت‌های دانش‌بنیان نیز در قالب همکاری با این پیمانکاران اجرای بخش‌های مختلف پروژه را بر عهده خواهند گرفت.

ظرفیت تولید بار اول به کمک بازسازی پارس جنوبی می‌آید

معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان با اشاره به همکاری مستمر این معاونت با پارس جنوبی گفت: همکاری با پارس جنوبی از گذشته و در قالب پروژه‌های تولید بار اول شکل گرفته است و همان شرکت‌هایی که مسئول طراحی و ساخت تجهیزات راهبردی نظیر توربو اکسپندر، توربوکمپرسور و کول‌باکس بوده‌اند اکنون نیز در سبد همکاری برای بازسازی بخش‌های آسیب‌دیده این مجموعه قرار دارند.

وی تصریح کرد: سال گذشته حدود ۲۳ پروژه تولید بار اول با شرکت ملی گاز ایران اجرا شد که هر یک توسط یک شرکت دانش‌بنیان به انجام رسید. همین شرکت‌ها قرار است در بازسازی بخش‌هایی از ظرفیت تولید گاز کشور در پارس جنوبی که دچار آسیب شده‌اند نقش‌آفرینی کنند.

امرایی همچنین به تفاهم‌نامه اخیر با موضوع توسعه لایسنس و راه‌اندازی پکیج گوگردزدایی از گاز‌های مشعل با فناوری کاتالیست مایع اشاره کرد و گفت: این تفاهم‌نامه نیز در راستای توسعه فناوری‌های بومی و افزایش توان داخلی برای پاسخگویی به نیاز‌های صنعت نفت و گاز منعقد شده است.