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فرماندهی کل سپاه در لبیک به پیام راهبردی فرمانده معظم کل قوا تأکید کرد: سپزپوشان حریم ولایت تا آخرین نفس، آخرین قطره خون و آخرین توان نگهبان استقلال ایران اسلامی، پاسدار عزت نظام مقدس جمهوری اسلامی هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، پیام فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در لبیک به پیام راهبردی فرمانده معظم کل قوا، حضرت آیتالله امام سید مجتبی خامنهای (مدّظلّهالعالی)، به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
(يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ)
با عرض سلام و درود خالصانه، به محضر مبارک فرمانده معظم کل قوا، رهبر حکیم انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله امام سید مجتبی خامنهای (مدّظلّهالعالی)؛
پیام راهبردی، حکیمانه و عزتآفرین حضرتعالی، در تبیین حقایق تشییع بی نظیر تاریخی قائد شهید است و تکریم حماسه آفرینی ملت مومن و بصیر ایران منشور ماندگار عزت، اقتدار و مقاومت و جلوهای دوباره از حکمت رهبری الهی در هدایت ملت بزرگ ایران بود؛ پیامی که حقیقت دشمن جنایتکار آمریکایی را آشکار ساخت، افق آینده را روشن کرد و وظیفه تاریخی همه دلسوزان انقلاب، بهویژه رزمندگان اسلام، را در پاسداری از اسلام، ایران و انقلاب اسلامی تبیین نمود.
ما سبزپوشان حریم ولایت در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، پیام حضرتعالی را فرمانی نافذ، میثاقی الهی و نقشه راهی روشن برای استمرار رسالت دفاع از عزت و استقلال کشور میدانیم و با همه وجود، همصدا با ملت بزرگ ایران، فریاد «لبیک یا خامنهای» را از ژرفای جان سر میدهیم؛
میثاق می بندیم که پیوسته امنیت، استقلال، عزت و پیشرفت این ملت را ستونهای ایمان، توکل، خوداتکایی، اقتدار ملی و تبعیت از ولایت پاسدار باشیم و هرگز سرنوشت این سرزمین را به وعده دشمنی کودککش که کارنامه او آکنده از عهدشکنی، فریب و کینه با ملت ایران است، گره نزنیم. تجربههای بزرگ این ملت، ایمان ما را به این حقیقت راسختر ساخته است که راه عزت، از مسیر مقاومت، هوشیاری و اقتدار میگذرد.
از همین رو تعمیق روح ایمان و انگیزه الهی، ارتقای مستمر توان دفاعی، آمادگی همهجانبه رزمی، توسعه قدرت بازدارندگی، تعمیق اشراف اطلاعاتی، پیشتازی در عرصههای علمی و فناورانه و حفظ ابتکار عمل در همه میدانها را تکلیفی تعطیلناپذیر و رسالتی برخاسته از ایمان، قانون و انقلاب میدانیم و در انجام آن، لحظهای سستی و درنگ به خود راه نمی دهیم.
فرمان حکیمانه حضرتعالی را نصبالعین قرار دادهایم و اینک که آمریکای جنایتکار بار دیگر راه خطا، تجاوز و ماجراجویی را برگزیده است بر این میثاق استواریم که ، «درس فراموشنشدنی» را که نوید آن را فرمودید، با قدرت، قاطعیت، حکمت و اقتدار به او خواهیم آموخت؛ درسی که هر متجاوزی را از تکرار خطا بازدارد، هر طمعورزی را در هم بشکند و حقیقت اراده شکستناپذیر ملت ایران را در حافظه تاریخ و ثبت کند و مسیر حکومت جهانی مستضعفان را هموار سازد.
در اجرای تأکید حضرتعالی بر حفظ وحدت و انسجام ملی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در کنار سایر نیروهای مسلح، صیانت از همدلی ملت، استحکام جبهه داخلی، پاسداری از سرمایه اجتماعی انقلاب و جلوگیری از هرگونه رخنه دشمن در صفوف بههمپیوسته مردم و نظام اسلامی را از مهمترین وظایف در منشور پاسداری از انقلاب میشمارد و بر این باور است که اقتدار دفاعی، در پرتو وحدت ملی، استوار و نافذ خواهد بود.
سبزپوشان حریم ولایت، با تأسی به مکتب نورانی امام راحل عظیم الشأن و رهنمودهای قائد شهید امت، الهام از خون مطهر شهیدان و در تبعیت کامل از اوامر و منویات حضرتعالی، بر این عهد جاودانه پای خواهند فشرد که تا آخرین نفس، آخرین قطره خون و آخرین توان، سپر استوار امنیت ملت، نگهبان استقلال ایران اسلامی، پاسدار عزت نظام مقدس جمهوری اسلامی و آرمان های انقلاب اسلامی باشند.
این، لبیکی برخاسته از ایمان، استوار بر بصیرت، آراسته به اخلاص، متکی بر اقتدار و ممهور به خون پاک شهیدان است؛ لبیکی که تحت لوای پرچم ولایت فقیه استمرار خواهد یافت و پاسداران حریم ولایت، آن را نه با زبان، بلکه با آمادگی، مجاهدت، ایثار و حضور مقتدرانه خویش معنا خواهند کرد.
«و السلام علیکم و رحمت الله برکاته»
فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی