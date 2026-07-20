به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، مدیریت توزیع برق مهاباد با صدور اطلاعیه‌ای، از برنامه‌ریزی برای قطع موقت جریان برق در تعدادی از روستا‌های تحت پوشش شبکه «فوق توزیع مهاباد یک» خبر داد.

این قطع جریان برق به دلیل انجام عملیات تعمیراتی و به‌سازی در خطوط فشار متوسط به منظور ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی صورت می‌گیرد. طبق اعلام این مدیریت، برق روستا‌های زیر از فردا، روز سه شنبه ۳۰ تیرماه ۱۴۰۵، از ساعت ۱۱:۰۰ صبح تا ۱۵:۰۰ بعد از ظهر قطع خواهد شد:

زگدراو، کپه کند، برده میش، بصری، قلات، هفته وانه، ساراونه، درمان، قمطره، کلیجه، برهان، قلعه جوغه محال، کانی کوتر، یادآباد‌های علیا و سفلی، سیچان بلاغ، عیسی کند، سهولان و اوطمیش

مسئولان توزیع برق از ساکنان این مناطق درخواست کرده‌اند تا با در نظر گرفتن این بازه زمانی، اقدامات لازم را در زمینه حفظ تجهیزات برقی و برنامه‌ریزی امور خود انجام دهند. انتظار می‌رود پس از اتمام عملیات تعمیراتی، جریان برق در کوتاه‌ترین زمان ممکن وصل شود.