به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سردار احمد نگهبان درباره این خبر اظهارداشت: کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی استان یزد با کار‌های فنی و اطلاعاتی از اقدامات غیرقانونی شرکتی که در زمینه پالایش فرآورده‌های نفتی فعالیت دارد مطلع شدند و به بررسی موضوع پرداختند.

وی افزود: پس از هماهنگی‌های قضایی و در بررسی سامانه‌های مربوط مشخص شد این شرکت پس از دریافت سهمیه ۴۴ هزار تن روغن موتور اقدام به عرضه خارج از شبکه آن به صورت قاچاق کرده که کارشناسان ارزش آن را حدود ۱۱ همت بیان کرده‌اند.

فرمانده انتظامی استان یزد گفت: در این خصوص اقدامات قانونی صورت گرفت و مدیر شرکت پس از تشکیل پرونده به دادسرا معرفی شد.

سردار نگهبان در خاتمه ضمن اشاره به سوء استفاده برخی از افراد از وضعیت اقتصادی و بازار برای کسب درآمد نامشروع گفت: شهروندان هر گونه اخبار و اطلاعات در این زمینه را با پلیس امنیت اقتصادی به شماره ۳۰۱۱۰ یا ۱۱۰ اطلاع دهند.