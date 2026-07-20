به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خراسان جنوبی از ادامه روند خرید تضمینی گندم در استان خبر داد و گفت: تاکنون ۱۵ هزار و ۷۱۷ تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان خریداری شده است.

سیدعلی حسینی‌نسب با اشاره به آخرین آمار خرید تضمینی گندم افزود: از مجموع گندم خریداری‌شده، یک هزار و ۶۳۸ تن به‌صورت خرید ملکی و ۱۴ هزار و ۷۹ تن از طریق مباشران خریداری شده است.

وی ارزش ریالی گندم خریداری‌شده را ۷۷۷ میلیارد و ۱۷۰ میلیون تومان عنوان کرد و گفت: تاکنون ۲۲۰ میلیارد تومان از مطالبات گندم‌کاران پرداخت شده که معادل ۲۸ درصد از کل ارزش گندم خریداری‌شده است.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خراسان جنوبی افزود: از ابتدای فصل خرید تاکنون، ۳ هزار و ۸۰۷ محموله گندم از سوی ۲ هزار و ۳۱۷ کشاورز به مراکز خرید تضمینی استان تحویل شده است.

حسینی‌نسب با بیان اینکه شهرستان نهبندان همچنان بیشترین میزان خرید گندم را در استان به خود اختصاص داده است، گفت: تاکنون ۳ هزار و ۹۰ تن گندم از کشاورزان این شهرستان خریداری شده است.

وی در پایان از گندم‌کاران استان خواست با تحویل محصول خود به مراکز خرید تضمینی، نقش مؤثری در تأمین امنیت غذایی کشور ایفا کنند.