به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، معاون بهره‌برداری شرکت آب و فاضلاب آذربایجان‌غربی در بازدید از طرح تصفیه‌خانه و شبکه جمع‌آوری فاضلاب شهر ماکو و همچنین خط انتقال آب ماکو به شوط و روستا‌های مسیر، روند پیشرفت طرحها، نیازمندی‌های حوزه بهره‌برداری و وضعیت تأمین آب شرب این مناطق را مورد بررسی قرار داد.

مسعود امجدی با اشاره به بازدید از تصفیه‌خانه فاضلاب در حال احداث ماکو، اظهار کرد: این بازدید با هدف بررسی میزان آمادگی طرح برای بهره‌برداری، شناسایی نیازمندی‌های فنی و برنامه‌ریزی جهت بهره‌برداری اصولی از تأسیسات انجام شد.

وی افزود: مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان‌غربی بر بهره‌برداری اصولی و راه‌اندازی پروژه‌ها مطابق برنامه زمان‌بندی تأکید دارد و بر همین اساس، تمامی الزامات فنی و بهره‌برداری باید پیش از افتتاح به‌طور کامل فراهم شود.

همچنین در بازدید از خط انتقال آب ماکو به شهرستان شوط و روستا‌های مسیر، وضعیت تأمین آب شرب شهر شوط از محل تصفیه‌خانه آب ماکو مورد بررسی قرار گرفت و راهکار‌های لازم برای رفع موانع احتمالی و افزایش پایداری تأمین آب این مناطق مورد ارزیابی قرار گرفت.

در ادامه این بازدید، مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان ماکو با ارائه گزارشی از روند اجرای طرح تصفیه‌خانه فاضلاب، گفت: این طرح با ظرفیتی معادل دو برابر جمعیت فعلی شهر ماکو طراحی شده و تکمیل آن نقش مهمی در ارتقای شاخص‌های زیست‌محیطی منطقه خواهد داشت.

حسین جعفری‌نژاد همچنین بر ضرورت حمایت و مشارکت سازمان منطقه آزاد ماکو در تأمین منابع مالی مورد نیاز برای تسریع در تکمیل این پروژه تأکید کرد.