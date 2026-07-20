شبکه نمایش دوشنبه ۲۹ تیر فیلم سینمایی «راز شب بارانی» را روی آنتن می‌برد و همزمان رادیو فرهنگ در برنامه «وطنم ایران» با محوریت «وفاداری؛ زیباترین جلوه ایمان» به واکاوی این مفهوم از منظر هنر، ادبیات و جامعه‌شناسی می‌پردازد؛ همچنین برنامه «روستا دوستا» رادیو صبا سه‌شنبه ۳۰ تیر روستای شنداشکندان از استان سیستان و بلوچستان را در قالب مسابقه به مخاطبان معرفی می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فیلم سینمایی «راز شب بارانی» محصول سال ۱۳۷۹، امشب ۲۹ تیر ساعت ۲۱ از شبکه نمایش سیما پخش می‌شود.

این فیلم به نویسندگی و کارگردانی سیامک اطلسی ساخته شده و فرهاد مهادیان، شقایق فراهانی، سیامک اطلسی، حسن شیرزاد، مرتضی فیروزی و اشکان قاسمی در آن ایفای نقش کرده‌اند.

داستان این فیلم درباره دکتر مسعود حداد، پزشک جوانی است که در جریان مأموریت در یکی از شهر‌های جنوب کشور به اتهام قتل زنی به نام هانیه دستگیر و محاکمه می‌شود.

در رادیو فرهنگ نیز برنامه «وطنم ایران» دوشنبه ۲۹ تیرماه از ساعت ۱۹ تا ۲۱ با محوریت «وفاداری؛ زیباترین جلوه ایمان» پخش می‌شود.

در این برنامه، مرتضی گودرزی با نگاهی هنری به پیوند فرهنگ عاشورا و مفهوم وفاداری می‌پردازد، محمد رحیم ساسان درباره جایگاه استان‌های جنوبی و جنوب‌شرقی کشور در شعر، موسیقی و ادبیات فارسی سخن می‌گوید، سید سکندر حسینی از نقش شعر در انتقال مفاهیم فرهنگی می‌گوید و دکتر الناز شیری نیز موضوع مدیریت مصرف و اقتصاد خانواده را بررسی می‌کند.

بخش «نقشه گنج» این برنامه هم با حضور محمدعلی مؤمنی به گنجینه‌های فرهنگی می‌پردازد.

همچنین برنامه «روستا دوستا» از رادیو صبا، سه‌شنبه ۳۰ تیر روستای «شنداشکندان» از استان سیستان و بلوچستان را در قالب یک مسابقه معرفی می‌کند.

این برنامه با هدف آشنایی شنوندگان با ظرفیت‌های فرهنگی، اجتماعی و طبیعی روستا‌های ایران، به روایت آداب و رسوم، سبک زندگی و هویت بومی این روستا می‌پردازد.

«روستا دوستا» شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۴ به تهیه‌کنندگی نیلوفر قاسمی‌پور و اجرای مهدی پر از رادیو صبا پخش می‌شود.