رئیس سازمان رگولاتوری از اجرای مجموعه‌ای گسترده از اقدامات فنی، توسعه‌ای، نظارتی و پشتیبانی در شبکه‌های ارتباطی ثابت و سیار برای تأمین ارتباطات پایدار مراسم وداع، تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب اسلامی در تهران، قم و مشهد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حمید فتاحی معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ( رگولاتوری) با اشاره به حضور گسترده مردم در مراسم وداع، تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب اسلامی اظهار کرد: با توجه به پیش‌بینی حضور جمعیت میلیونی و افزایش قابل‌توجه ترافیک مکالمه و اینترنت، با راهبری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و همکاری شرکت ارتباطات زیرساخت، شرکت مخابرات ایران، اپراتورهای تلفن همراه و تمامی دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطی، برنامه‌ریزی برای تقویت شبکه‌های ارتباطی از هفته‌ها پیش از مراسم آغاز شد.

معاون وزیر ارتباطات افزود: در این چارچوب، مجموعه گسترده‌ای از اقدامات در حوزه شبکه سیار، ارتباطات ثابت، فیبر نوری، شبکه انتقال، هسته شبکه، تأمین برق اضطراری، اطلاع‌رسانی عمومی و پایش کیفیت خدمات اجرا شد تا خدمات مورد نیاز مردم، خبرنگاران، رسانه‌ها، دستگاه‌های اجرایی و نیروهای امدادی در تهران، قم و مشهد با کیفیت و پایداری مناسب تأمین شود.

پایش شبانه‌روزی شبکه و مدیریت رخدادهای ارتباطی

فتاحی با اشاره به تشکیل کارگروه تخصصی ارتباطات و برگزاری جلسات مستمر هماهنگی با اپراتورها و شرکت‌های ارتباطی گفت: کارشناسان فنی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در مراکز مدیریت شبکه شرکت ارتباطات زیرساخت، شرکت مخابرات ایران و اپراتورهای تلفن همراه مستقر شدند و وضعیت پوشش، کیفیت مکالمه، سرعت اینترنت، پایداری سایت‌ها، شبکه انتقال و تداخلات فرکانسی را به‌صورت برخط و شبانه‌روزی پایش کردند.

وی ادامه داد: تیم‌های تخصصی سازمان در مسیرها و موقعیت‌های اصلی برگزاری مراسم، محدوده مصلی تهران، حرم‌های مطهر، خیابان‌های منتهی به محل مراسم و مبادی ورودی و خروجی شهرها، درایوتست و ارزیابی میدانی انجام دادند. در این بررسی‌ها، نقاط دارای پوشش ضعیف، افت کیفیت مکالمه یا کاهش سرعت اینترنت شناسایی و برای اجرای اقدامات اصلاحی به اپراتورهای مربوط اعلام شد.

استقرار حدود ۶۰ سایت سیار و افزایش ظرفیت شبکه همراه

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره اقدامات انجام‌شده در شبکه تلفن همراه گفت: علاوه بر صدها سایت ثابت موجود در محل‌های برگزاری مراسم، مسیرهای تشییع و محدوده‌های پیرامونی، حدود ۶۰ سایت سیار، اضطراری و موقت نیز در تهران، قم و مشهد نصب و راه‌اندازی شد.

وی افزود: این سایت‌ها در محل‌های اصلی برگزاری مراسم، مسیرهای اصلی و فرعی تشییع، مبادی ورودی و خروجی شهرها، نقاط اسکان زائران و محدوده‌های نیازمند افزایش فوری پوشش و ظرفیت مستقر شدند و همزمان ظرفیت صدها سایت ثابت نیز با افزودن تجهیزات، سکتور، لایه‌های فرکانسی و فناوری‌های جدید افزایش یافت.

فتاحی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای افزایش تاب‌آوری شبکه اظهار کرد: بیش از دو هزار سلول باتری در سایت‌های ارتباطی نصب یا تعویض شد و تجهیزات برق اضطراری، دیزل‌ژنراتورها، سامانه‌های تغذیه و مسیرهای پشتیبان سایت‌های حساس بازبینی و تقویت شدند.

وی افزود: در بخش هسته شبکه، مراکز داده و انتقال نیز بیش از یک ترابیت‌برثانیه ظرفیت جدید یا آزادشده ایجاد شد. همچنین شش میلیون نشانی IP جدید برای سایت‌های شرق و غرب تهران اختصاص یافت تا امکان پشتیبانی از اتصال هم‌زمان تا ۲۱ میلیون مشترک فراهم شود.

توسعه ارتباطات ثابت و فیبر نوری

فتاحی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه شبکه ارتباطات ثابت گفت: مسیرهای جدید و پشتیبان فیبر نوری در تهران، قم و مشهد ایجاد و ده‌ها سرویس ارتباطی ثابت برای رسانه‌ها، خبرنگاران، دستگاه‌های اجرایی، نهادهای امدادی و مجموعه‌های پشتیبان مراسم برقرار شد.

وی افزود: شرکت مخابرات ایران در تهران دو مسیر مستقل فیبر نوری ۴۸ کر به طول حدود دو هزار و ۸۵۰ متر از مراکز مخابراتی مرتبط ایجاد کرد و چندین کیلومتر شبکه فیبر نوری داخلی و بیرونی نیز در مصلی تهران و مسیرهای برگزاری مراسم اجرا شد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تصریح کرد: تنها در تهران، ۲۴ سرویس FTTH، تعداد ۵۶ خط SIP، ۱۶ کر فیبر تاریک، چندین لینک اترنت و یک سرویس اینترنت اختصاصی با ظرفیت ۱۰ گیگابیت‌برثانیه برای پشتیبانی از فعالیت‌های رسانه‌ای مراسم راه‌اندازی شد. همچنین ۲۴ دستگاه اکسس‌پوینت برای تأمین پوشش بی‌سیم محل استقرار خبرنگاران نصب شد.

وی درباره اقدامات شرکت آسیاتک نیز گفت: این شرکت یک مسیر مستقل فیبر نوری در محدوده مصلی تهران و یک مسیر ارتباطی فیبر نوری از مرکز داده خود تا مصلی شامل دو پورت مستقل با ظرفیت هرکدام ۱۰ گیگابیت‌برثانیه به همراه نشانی‌های IP مورد نیاز برای ارائه خدمات ارتباطی ایجاد کرد.

فتاحی با اشاره به تأمین ارتباطات در نقاطی که به‌دلیل محدودیت زمانی امکان اجرای فیبر نوری وجود نداشت، اظهار کرد: ارتباطات مورد نیاز این نقاط از طریق لینک‌های رادیویی تأمین شد. همچنین اینترنت پرسرعت مبتنی بر فیبر نوری و ارتباطات رادیویی برای مراکز رسانه‌ای و فضای مجازی و بیش از هزار خبرنگار داخلی و خارجی فراهم شد.

وی افزود: با اقدامات مشترک انجام‌شده، تعداد مسیرهای ارتباطی فیبر نوری مصلی تهران از یک مسیر به سه مسیر مستقل افزایش یافت که نقش مهمی در ارتقای تاب‌آوری شبکه و کاهش احتمال قطع کامل ارتباطات داشت.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره اقدامات انجام‌شده در سایر شهرها نیز گفت: در قم، ارتباطات مورد نیاز رسانه ملی در ۹ نقطه، سه تار فیبر تاریک در مسیر تشییع، دو لینک FTTH برای جمعیت هلال‌احمر، ۹ لینک فیبر نوری برای سایت‌های سیار و حدود چهار کیلومتر فیبر نوری هوایی تأمین شد. در مشهد نیز شش سایت فیبر نوری و زیرساخت انتقال و پهنای باند برای ۱۵ نقطه مورد نیاز دستگاه‌های مسئول و هشت نقطه مورد نیاز رسانه ملی اجرا شد.

ارسال بیش از ۳.۸ میلیارد پیامک اطلاع‌رسانی

فتاحی با اشاره به اهمیت اطلاع‌رسانی به‌موقع درباره مراسم گفت: برای اطلاع‌رسانی عمومی درباره زمان، مکان و جزئیات مراسم، شناسه اختصاصی «BadraqeAgha» ایجاد شد و در بازه زمانی سوم تا نوزدهم تیرماه ۱۴۰۵، بیش از سه میلیارد و ۷۶۹ میلیون پیامک با عنوان «بدرقه آقا» از طریق شبکه اپراتورهای تلفن همراه برای مردم ارسال شد.

وی افزود: علاوه بر پیامک‌های انبوه، بیش از ۳۳ میلیون و ۸۰۰ هزار پیامک مبتنی بر موقعیت مکانی (LBA) نیز برای مشترکان حاضر در محدوده‌های هدف ارسال شد.

خدمات پشتیبانی و میدانی

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره اقدامات پشتیبانی همزمان با برگزاری مراسم گفت: در کنار توسعه شبکه، مرکز پاسخگویی ملی مراسم برای ارائه اطلاعات مورد نیاز درباره زمان‌بندی، محل برگزاری و مسیرهای مراسم راه‌اندازی شد، ۲۴ دفتر خدمات مخابراتی در مسیرهای اصلی مراسم فعال شد و ظرفیت اسکان بیش از ۵۰۰ نفر در مجموعه‌های مخابراتی و اماکن رفاهی فراهم آمد.

وی افزود: موکب‌های خدمات‌رسانی و پذیرایی نیز در چند نقطه برپا شد و تیم‌های فنی و ارتباطی به‌صورت شبانه‌روزی در مراکز مخابراتی، سایت‌ها، محل‌های برگزاری مراسم و موکب‌ها مستقر بودند تا خدمات مورد نیاز زائران، عوامل اجرایی و نیروهای عملیاتی را ارائه کنند.

شبکه‌های ارتباطی در اوج ترافیک پایدار ماندند

فتاحی با اشاره به نتایج درایوتست‌های میدانی و پایش برخط شبکه‌های ارتباطی در تهران، قم و مشهد گفت: در طول برگزاری مراسم، شاخص‌های پایداری شبکه، کیفیت مکالمه، پوشش رادیویی، سرعت دسترسی به اینترنت و عملکرد شبکه انتقال در محل‌ها و مسیرهای اصلی برگزاری مراسم، محدوده حرم‌های مطهر، مصلی تهران و مبادی ورودی و خروجی سه شهر به‌صورت مستمر رصد و ارزیابی شد.

وی افزود: بر اساس نتایج پایش‌های برخط، شبکه‌های ارتباطی در هر سه شهر با وجود افزایش محسوس ترافیک مکالمه و اینترنت، تراکم بالای مشترکان، تداخلات فرکانسی و برخی رخدادهای محدود فنی، در مجموع پایدار باقی ماندند و موارد افت مقطعی نیز به‌صورت لحظه‌ای شناسایی و توسط تیم‌های فنی و عملیاتی مدیریت شد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره کیفیت مکالمه در طول برگزاری مراسم اظهار کرد: نتایج درایوتست‌ها نشان داد کیفیت سرویس مکالمه در مسیرها و موقعیت‌های اصلی برگزاری مراسم در تهران، قم و مشهد مطلوب بوده است و نقاط دارای افت کیفیت پس از رفع تداخلات، اصلاح پارامترهای شبکه و افزایش ظرفیت، دوباره ارزیابی شدند.

وی همچنین درباره وضعیت پوشش شبکه گفت: نقاط دارای پوشش ضعیف در هر سه شهر شناسایی و برای رفع مشکل به اپراتورها اعلام شد و پس از اجرای اقدامات توسعه‌ای، استقرار سایت‌های سیار، افزایش ظرفیت سایت‌های ثابت، اصلاح تنظیمات فنی و رفع تداخلات، وضعیت پوشش در محل‌ها و مسیرهای اصلی مراسم به سطح مطلوب ارتقا یافت.

فتاحی تأکید کرد: جمع‌بندی نتایج درایوتست‌ها و پایش برخط نشان می‌دهد شبکه‌های ارتباطی ثابت و سیار در تهران، قم و مشهد توانستند افزایش کم‌سابقه ترافیک مکالمه و اینترنت را مدیریت کنند و پس از اجرای اقدامات توسعه‌ای و اصلاحی، پایداری شبکه، کیفیت مکالمه، پوشش و دسترسی به اینترنت در محل‌ها و مسیرهای اصلی برگزاری مراسم در مجموع در سطح مطلوب حفظ شد.