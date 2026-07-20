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جزئیات حملات نیرو‌های مسلح ایران به مواضع ارتش تروریستی آمریکا

موج‌های ۲۱ و ۲۲ عملیات نصر امروز اجرا شدند و سامانه پدافند هوایی یکپارچه کشورمان نیز MQ۹‌های متعددی را در ۴۸ ساعت گذشته در آسمان کشور مورد اصابت قرار داد.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۲۹- ۱۶:۰۵
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برچسب ها: سامانه پدافند هوایی ، انهدام پهپاد جاسوسی آمریکا ، حمله موشکی ایران ، اقتدار نظامی ایران
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