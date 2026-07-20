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فرماندار میبد از ورود ۴۰ مگاوات برق خورشیدی به مدار این شهرستان در روزهای آینده خبر داد و گفت: با پیشبینی تمهیدات لازم در حوزه برق، آب، مخابرات و سوخت، دستگاههای خدماترسان برای حفظ پایداری خدمات و مدیریت شرایط بحرانی در آمادگی کامل قرار دارند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، فرماندار میبد در نشست ستاد مدیریت بحران این شهرستان با تأکید بر آمادگی همه دستگاههای خدماترسان، گفت: ادارات برق، آب، مخابرات و گاز باید با استفاده از همه ظرفیتهای موجود، خدماترسانی مستمر و بدون وقفه به مردم را در شرایط بحرانی دنبال کنند.
سید مهدی طباطبایی با اشاره به اقدامات انجامشده برای مدیریت مصرف برق افزود: خاموشیهای بخشهای صنعتی، خانگی و چاههای کشاورزی با برنامهریزی و بهرهگیری از دیزلژنراتورها مدیریت شده تا کمترین آسیب به این بخشها وارد شود.
وی از افزایش ظرفیت تولید برق در شهرستان خبر داد و اظهار داشت: برای جبران کمبود برق، ۴۰ مگاوات برق خورشیدی تا چند روز آینده وارد مدار خواهد شد که نقش مهمی در تقویت پایداری شبکه برق خواهد داشت.
فرماندار میبد همچنین با اشاره به تمهیدات پیشبینیشده در حوزه آب و مخابرات گفت: تعدادی از مراکز مخابراتی به دیزلژنراتور مجهز شدهاند و در برخی سایتها نیز هنگام بروز بحران، بهمنظور حفظ حداکثری شارژ باتری، خدمات اینترنت نسل سوم و چهارم بهصورت موقت متوقف شده و تنها امکان برقراری مکالمه تلفنی فراهم میشود.
طباطبایی درباره ذخایر سوخت نیز افزود: ذخیرهسازی فرآوردههای نفتی در استان یزد در وضعیت مطلوبی قرار دارد و جهاد کشاورزی نیز آمادگی دارد در صورت نیاز، سوخت مورد نیاز نانواییهای پدافندی را تأمین کند.
وی در پایان بر هماهنگی و آمادگی همه دستگاههای اجرایی برای مدیریت شرایط احتمالی و تداوم ارائه خدمات به شهروندان تأکید کرد.