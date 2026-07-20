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موج همدلی که از جنگ رمضان در اصفهان کلید خورد و همچنان ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ از کاسبهایی که کالاهایشان را به قیمت قبل فروختند تا مردمی که خانههایشان را به روی جنگزدهها گشودند.
جنگ رمضان تمام شد و حالا هم جنگ در جنوب ایران، اما موج همدلی که در اصفهان کلید خورد، هنوز ادامه دارد.
از کاسبهایی که از سودشان گذشتند تا مغازهدارهایی که کالاهایشان را به قیمت قبل فروختند.
از مردم اصفهان که خانههایشان را به روی جنگزدهها گشودند تا کلینیک تخصصی ستون فقرات در شهرک سلامت که هزینه درمان را برای بیماران نصف کرد.
این کلینیک در شهرک سلامت با بهرهگیری از جدیدترین و مدرنترین دستگاههای فیزیوتراپی روز دنیا، طول درمان را کاهش داده و بهبودی را تسریع کرده است.
اما مهمتر از تجهیزات، تصمیم انسانی مسئولان آن است: ۵۰ درصد تخفیف نسبت به تعرفه رسمی معاونت درمان، برای همه بیماران در نظر گرفتند.
دکتر صالحی میشانی مسئول کلینیک گفت: «در شرایط جنگی، نباید بگذاریم درد مردم بیشتر شود. ما میتوانیم از این شرایط سود ببریم، اما انتخاب کردیم در کنار هموطنان باشیم. هزینه را نصف کردیم، نه برای رقابت با رقیب، برای اینکه درد مردم نصف شود.»
بیماران نیز از این اقدام استقبال کردهاند. یکی از بیماران گفت: «واقعاً خدا خیرشان دهد. در این شرایط اقتصادی و جنگی، این تخفیف کمک بزرگی است. هم دستگاههای عالی دارند، هم به فکر مردم هستند.»
این کلینیک، گوشهای از همدلی اصفهانیها در شرایط سخت است. موجی که از جنگ رمضان شروع شد و همچنان ادامه دارد. تا وقتی ایران هست، همدلی هست.
شهروندان میتوانند اقدامات مشابه را با شماره ۰۹۱۳۸۵۵۳۵۳۵ معرفی کنند.