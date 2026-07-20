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ممنوعیت سیگارهای الکترونیکی یا «ویپ» در مالزی بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور، ممنوعیت سیگارهای الکترونیکی یا «ویپ» در مالزی بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته است؛ به ویژه پس از کشف مواد مخدر در برخی از این محصولات و افزایش نگرانیها درباره سلامت عمومی.
مالزی در مسیر اجرای سیاستهای سختگیرانهتر برای مقابله با مصرف سیگارهای الکترونیکی یا «ویپ» قرار گرفته است؛ موضوعی که این روزها به یکی از مهمترین مباحث حوزه سلامت عمومی در این کشور تبدیل شده است.
کارشناسان سلامت میگویند گرچه ویپ در ابتدا به عنوان جایگزینی برای سیگارهای سنتی معرفی شد، اما استفاده روزافزون نوجوانان از این محصولات و گزارش موارد مسمومیت و آسیبهای ریوی، نگرانیهای جدی ایجاد کرده است.