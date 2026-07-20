به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز فارس، رئیس بیمارستان حضرت امام خمینی آباده گفت: بخش مراقبت‌های ویژه ICU این مرکز درمانی به سیستم پایش تصویری مجهز شد و از این پس همراهان بیماران می‌توانند در شرایطی که ملاقات حضوری ممنوع است از طریق این سیستم، وضعیت بیماران خود را مشاهده کنند.

دکتر محمد کشاورز بیان کرد: این سامانه با رعایت کامل ملاحظات اخلاقی، حفظ حریم خصوصی بیماران و استاندارد‌های ایمنی راه‌اندازی شده است و گامی موثر در ارتقای کیفیت خدمات و افزایش رضایتمندی مراجعان به شمار می‌رود.

شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.