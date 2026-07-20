به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، کایر استارمر نخست وزیر انگلیس که زیر فشار نمایندگان حزب حاکم کارگر انگلیس از رهبری این حزب کناره گیری کرده بود استعفا نامه خود را به شاه این کشور ارائه کرد و به زندگی سیاسی خود به عنوان ششمین نخست وزیر در دوره پر آشوب ۱۰ ساله اخیر در این کشور پایان داد.

کایر استارمر نخست وزیر مستعفی انگلیس در سخنرانی پایانی برابر ساختمان نخست وزیری انگلیس که تلاش شده بود احساساتی نباشد، استعفایش از این مقام اعلام و استعفایش را به چارلز سوم، شاه انگلیس ارائه کرد.

کایر استارمر، جایش را به اندی برنهام، هفتمین نخست وزیر در این ۱۰ سال می‌دهد. وی در سخنان پایان دوران نخست وزیری اش گفت: کار من تمام شده است و باید دفتر دوران نخست‌وزیری‌ام را ببندم.

وی افزود: در شش سال و نیم، حزبمان را از یک شکست تاریخی در سال ۲۰۱۹ نجات دادم، آن را تغییر دادم تا برای رویارویی با کشور مناسب باشد و در انتخابات عمومی سال ۲۰۲۴ پیروزی قاطعی کسب کرد. از آن زمان، افتخار زندگی من خدمت به شما و این کشور بزرگ به عنوان نخست‌وزیر بوده است و مطمئنم که بریتانیا اکنون قوی‌تر و عادلانه‌تر از دو سال پیش است. اقتصاد ما قوی‌تر است؛ خدمات عمومی ما رو به بهبود است و بیش‌ترین کاهش زمان انتظار بیماران در ۱۷ سال گذشته را داشته‌ایم؛ کودکان هر روز از فقر رهایی می‌یابند؛ مهاجرت به طور قابل توجهی کاهش یافته است؛ دفاع و امنیت ما در جایگاه بسیار قوی‌تری قرار دارد و اعتبار بین‌المللی ما بسیار پیشرفت کرده است.

با این حال، چیزی که همیشه با خود خواهم برد صندلی ردیف اول است که می‌توانید شاهد بزرگ‌ترین اتفاقات این کشور در عمل باشید، هر روز شاهد اعمال بی‌حد و حصر عزم، شجاعت، نجابت و دلسوزی افرادی باشید که به کشورمان خدمت می‌کنند، چه در لباس‌های نظامی، چه در لباس‌های کارکنان نظام بهداشت ودرمان یا صرفاً میلیون‌ها نفر در جوامع خود که داوطلبانه وقت و تلاش خود را صرف زمین زیر پایشان می‌کنند.

استارمر که آخرین سفر خارجی خود را در سمت نخست وزیری به اوکراین اختصاص داد گفت: ما اکنون با جهانی روبروییم که دشمنان ما به دلیل ارزش‌هایمان، آزادی‌مان، نجابت‌مان و صادقانه بگویم، به دلیل عزم راسخ‌مان نسبت به مردم شجاع اوکراین، از هیچ کاری برای تفرقه انداختن بین ما دریغ نمی‌کنند؛ و بنابراین، تحت این حمله، بسیار مهم است که عظمت بریتانیای اطرافمان را به یاد داشته باشیم.

این که در حالی که ما در مورد چگونگی حل مشکلاتمان بحث می‌کنیم، چیزی از کشور و شخصیتمان به ارث برده‌ایم که می‌تواند به ما اطمینان دهد که می‌توانیم کشورمان را به سمت بهتر شدن تغییر دهیم، می‌توانیم بریتانیایی بسازیم که در آن هر کودکی بتواند تا جایی که استعدادش اجازه می‌دهد پیش برود، و اگر تسلیم این تفرقه نشویم، می‌توانیم افراد مختلف را زیر پرچم مشترکمان متحد کنیم.

بنابراین، اکنون که سکان هدایت را به اندی برنهام می‌سپارم، برای او آرزوی موفقیت می‌کنم. او از حمایت کامل من برخوردار است؛ و در نهایت، می‌خواهم یک بار دیگر از خانواده‌ام، و همه کارکنان نخست وزیری و در سراسر حزب کارگر، و در سراسر خدمات دولتی، و همه کسانی که در این مسیر از تلاش‌های ما حمایت کرده‌اند، تشکر کنم.

با وجود تمام تمرکز روی افراد، سیاست همیشه یک ورزش تیمی خواهد بود و تغییراتی که ما برای کشور و حزبمان ایجاد کرده‌ایم متعلق به همه کسانی است که برای آن‌ها جنگیده‌اند. امروز دوباره از آن‌ها تشکر می‌کنم و از مردم بریتانیا برای فرصت خدمت تشکر می‌کنم. با لبخند می‌روم و به هر آنچه که به دست آورده‌ایم افتخار می‌کنم.

شبکه تلویزیونی آرتی عربی هم در خبر فوری گزارش داد: کایر استارمر نخست‌وزیر انگلیس به کاخ باکینگهام برای ارائه استعفای خود به شاه چارلز سوم رفت و شاه انگلیس استعفای استارمر را پذیرفت.