علی اصغر دلیلی صالح درباره ملت مبعوث و مقاومت و پایداری ایرانیان در برابر دشمن آمریکایی - صهیونیستی شعری سروده است.

این خاک، پُر است از زن و مرد جگرآور ...

این خاک، پُر است از زن و مرد جگرآور ...

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علی اصغر دلیلی صالح درباره ملت مبعوث و مقاومت و پایداری ایرانیان در برابر دشمن آمریکایی - صهیونیستی شعری سروده است.

این خاک، پُر است از زن و مرد جگرآور

عنقا روش از قاف، دلی بال و پر آور

خورشید صفت، روشنی‌افزای در عالم

ققنوس‌وش از شعله، شکوهی دگرآور!

آرش‌صفت از قله‌ی البرز، کمان‌کِش

چون شیردلان، دیده و دل، در خطرآور!

بیگانه‌ی با رنگ پذیرفتن و تسلیم

سیمرغ صفت، جانب خورشید سرآور!

آفاق نظرافکن و افلاک گذرکن

هم پای دماوند، سر از عرش درآور!