پخش زنده
امروز: -
علی اصغر دلیلی صالح درباره ملت مبعوث و مقاومت و پایداری ایرانیان در برابر دشمن آمریکایی - صهیونیستی شعری سروده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علی اصغر دلیلی صالح درباره ملت مبعوث و مقاومت و پایداری ایرانیان در برابر دشمن آمریکایی - صهیونیستی شعری سروده است.
این خاک، پُر است از زن و مرد جگرآور
عنقا روش از قاف، دلی بال و پر آور
خورشید صفت، روشنیافزای در عالم
ققنوسوش از شعله، شکوهی دگرآور!
آرشصفت از قلهی البرز، کمانکِش
چون شیردلان، دیده و دل، در خطرآور!
بیگانهی با رنگ پذیرفتن و تسلیم
سیمرغ صفت، جانب خورشید سرآور!
آفاق نظرافکن و افلاک گذرکن
هم پای دماوند، سر از عرش درآور!