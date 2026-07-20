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مرحله ملی بزرگترین رویداد دانش آموزی جهاد تبیین کشور (لیگ جت) با حضور بیش از ۲۰۰۰ گروه دانش آموزی، در مرداد و شهریورماه سال جاری برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، این رویداد کشوری که به عنوان یکی از پرطرفدارترین رویدادهای دانش آموزی، با ثبت نام بیش از نیم میلیون دانش آموز مقطع اول و دوم متوسطه شناخته میشود، امسال مرحله ملی خود را به موضوع «روایت دستاوردهای ایران در حوزه انرژی (برق و گاز) و نقشآفرینی مردم در مصرف بهینه انرژی در دوران جنگ» اختصاص داده است.
در این دوره از لیگ جت، بیش از ۲۰۰۰ گروه دانش آموزی، برگزیده از سراسر استانهای کشور که پس از رقابتهای فشرده شهرستانی، به مرحله نهایی راه یافتهاند، به رقابت و ارائه آثار خود خواهند پرداخت.
محورهای اصلی این رویداد؛ شامل بررسی و روایت پیشرفتهای تکنولوژیک کشور در حوزه زیرساختهای انرژی پس از انقلاب اسلامی و همچنین دعوت مردم به انجام کارهای ساده برای مدیریت مصرف انرژی در دوران جنگ، است.
این رویداد ملی در بازه زمانی مرداد و شهریور به صورت غیرمتمرکز در شهرهای مختلف کشور برگزار خواهد شد.