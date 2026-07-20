بارش باران، ۳ روز مانده به دومین ماه تابستان، به هوای گرم و شرجی گیلان، طراوت بخشید.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان؛ مدیرکل هواشناسی گیلان گفت: بارش شدید باران که از شب گذشته در مناطق مختلف استان آغاز شده بود، کاهش حدود ۹ درجه‌ای دما و ترنم هوای گیلان را در پی داشته است.

محمد دادرس با بیان اینکه بارش باران در برخی مناطق گیلان، کم و بیش ادامه دارد افزود: رشت، مرکز گیلان، با ۲۹ میلی متر بارش، پرباران‌ترین منطقه استان از دیشب تاکنون بود و صومعه سرا و فومن با ۱۵ میلی متر باران، در ردیف دیگر مناطق پرباران استان قرار دارد.

وی با بیان اینکه دمای فعلی رشت با ۹ درجه کاهش، نسبت به دیروز در حال حاضر ۲۴ درجه سلسیوس است گفت: بارش پراکنده باران تا پایان هفته در گیلان ادامه دارد.

مدیرکل هواشناسی گیلان گفت: دریای خزر در محدوده گیلان با ارتفاع موج بیش از ۲ متر برای شنا و فعالیت‌های دریانوردی نامناسب است.