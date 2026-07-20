به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از شبکه تلویزیونی المسیره، نیرو‌های مسلح یمن بیانیه‌ای صادر کرد که در آن آمده است: دشمن جنایتکار سعودی از حدود ۱۲ سال پیش محاصره ستمگرانه خود را بر مردم ما و غارت ثروت‌هایشان ادامه داده است.

محاصره دشمن سعودی قابل قبول نیست و نمی‌توان در برابر آن سکوت کرد. مردم ما نمی‌توانند از محاصره ستمگرانه رنج ببرند و هدف تجاوز قرار گیرند، بدون اینکه موضع گیری در برابر آن داشته باشند.

ما کشتیرانی را برای دشمن سعودی بر اساس معادله «محاصره در برابر محاصره» ممنوع اعلام می‌کنیم.

این ممنوعیت دریایی از همین لحظه اجرایی می‌شود. ما بر حق ملت خود برای مقابله با محاصره و تنش همه جانبه در برابر تنش همه‌جانبه تأکید می‌کنیم.

ما برای همه گزینه‌ها آماده هستیم. ما با هرگونه تشدید همه جانبه تنش از سوی دشمن گستاخ سعودی، با تشدید همه جانبه و کوبنده، به یاری الهی و قدرت او، مقابله خواهیم کرد.

ما از فرزندان ملت بزرگ خود می‌خواهیم به بسیج عمومی و آماده‌سازی همگانی ادامه دهند. ما از ملت خود می‌خواهیم برای همه سناریو‌ها و تحولات کاملا آماده باشند و از رزمندگان خود در جبهه‌ها پشتیبانی کنند.

ما از حضور بی‌نظیر مردم در تظاهرات میلیونی هشدار و بسیج، قدردانی می‌کنیم. ما به مردم خود اطمینان می‌دهیم برای پس گرفتن حقوق غارت شده و پایان دادن به محاصره ستمگرانه، با هرگونه پیامد و نتیجه‌ای که باشد، از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد.