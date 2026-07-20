کارشناس بیماری‌های واگیر مرکز بهداشت استان یزد: برخلاف برخی بیماری‌های مشترک مانند تب مالت که می‌تواند در دام موجب سقط جنین، کاهش تولید شیر و کاهش تولید گوشت شود، تب کریمه کنگو در دام علائم مشخصی ندارد و باید دامداران وشهروندان نسبت به خطرات بیماری آگاه باشند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، تاج‌فیروزه گفت: تب خونریزی‌دهنده کریمه کنگو یک بیماری مشترک انسان و حیوان است که از طریق کنه‌های سخت منتقل می‌شود. در سال گذشته ۴۹ مورد قطعی بیماری در کشور شناسایی شد که متأسفانه پنج نفر از مبتلایان جان خود را از دست دادند.

وی افزود: در سال جاری تاکنون ۲۲ مورد ابتلا به این بیماری در کشور شناسایی شده که چهار نفر از مبتلایان فوت کرده‌اند. در استان یزد نیز تاکنون پنج مورد ابتلا شناسایی شده که خوشبختانه تمامی بیماران بهبود یافته‌اند.

کارشناس بیماری‌های واگیر مرکز بهداشت استان یزد با بیان اینکه تب کریمه کنگو در دام معمولاً بدون علامت است، گفت: برخلاف برخی بیماری‌های مشترک مانند تب مالت که می‌تواند در دام موجب سقط جنین، کاهش تولید شیر و کاهش تولید گوشت شود، تب کریمه کنگو در دام علائم مشخصی ندارد و به همین دلیل قابل شناسایی نیست.

تاج‌فیروزه ادامه داد: این بیماری در انسان می‌تواند علائم شدید ایجاد کند و در برخی موارد، میزان مرگ‌ومیر آن به ۳۰ تا ۵۰ درصد برسد.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت اصول حفاظت فردی در مشاغل پرخطر اظهار کرد: دامداران، قصابان و کارکنان کشتارگاه‌ها باید هنگام تماس با دام و ذبح آن، اصول حفاظت فردی را رعایت کنند تا از گزش کنه و انتقال بیماری پیشگیری شود.

وی افزود: شهروندان نیز برای تهیه گوشت باید به قصابی‌های مجاز مراجعه کنند و گوشت مورد نیاز خود را از مراکز عرضه‌ای تهیه کنند که گوشت را از کشتارگاه‌های مجاز دریافت می‌کنند؛ چراکه ذبح دام خارج از کشتارگاه، یکی از مهم‌ترین راه‌های انتقال بیماری به قصابان و حتی افرادی است که در منازل اقدام به قطعه‌کردن گوشت می‌کنند.

کارشناس بیماری‌های واگیر مرکز بهداشت استان یزد در ادامه با اشاره به بیماری سالک گفت: سالک یک بیماری پوستی است که به شکل زخم یا ضایعات پوستی ظاهر می‌شود و به دو نوع روستایی و شهری تقسیم می‌شود.

تاج‌فیروزه افزود: سال گذشته حدود ۸ هزار و ۶۰۰ مورد سالک در کشور شناسایی شد؛ در استان یزد نیز ۱۱۶ مورد ابتلا ثبت شد که میزان بروز بیماری را به حدود ۸.۳ مورد در هر ۱۰۰ هزار نفر رساند.

وی گفت: این آمار در مقایسه با سال ۱۴۰۳ که ۲۲۰ مورد ابتلا و میزان بروز ۱۶ مورد در هر ۱۰۰ هزار نفر در استان ثبت شده بود، کاهش حدود ۵۰ درصدی موارد بیماری را نشان می‌دهد.

تاج‌فیروزه با اشاره به کانون‌های سالک در استان یزد اظهار کرد: مناطق کشاورزی شهرستان‌های ابرکوه، اردکان، تفت، خاتم، مروست و بافق از کانون‌های روستایی بیماری سالک هستند و بافت‌های تاریخی شهرستان یزد نیز از کانون‌های سالک شهری به شمار می‌روند.

وی ادامه داد: سالک از طریق گزش پشه خاکی آلوده منتقل می‌شود و افرادی که در مناطق آلوده فعالیت می‌کنند، به‌ویژه کشاورزان و دامداران، باید برای پیشگیری از بیماری، حفاظت فردی را جدی بگیرند.

کارشناس بیماری‌های واگیر مرکز بهداشت استان یزد تأکید کرد: هر فردی که با ضایعه یا زخمی پوستی مواجه شود که بیش از ۱۰ روز ادامه داشته باشد، باید برای تشخیص و درمان رایگان به مراکز خدمات جامع سلامت مراجعه کند.

وی افزود: استفاده از لباس‌های آستین‌بلند و پوشیده، نصب توری در در و پنجره‌ها و استفاده از پشه‌بند، به‌ویژه برای افرادی که در مناطق آلوده فعالیت می‌کنند، از مهم‌ترین راه‌های پیشگیری از ابتلا به سالک است.