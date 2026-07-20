پخش زنده
امروز: -
در یک عمل جراحی موفق در بیمارستان بعثت سنندج، توده شکمی یک بانوی ۴۳ ساله با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان، متخصص زنان و زایمان، خارج شد؛ اقدامی که بار دیگر اهمیت تشخیص زودهنگام بیماریهای زنان را یادآور میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، صبح امروز، توده شکمی یک بانوی ۴۳ ساله در بیمارستان بعثت سنندج، با جراحی موفق رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان، از بدن بیمار خارج شد.
شاه غیبی، متخصص زنان و زایمان، با اشاره به اینکه بسیاری از تودهها در مراحل اولیه بدون علامت هستندگفت: نفخ و تورم شکم، کاهش اشتها و اختلالات گوارشی از مهمترین نشانههای هشداردهنده این بیماریهاست.
وی تأکید کرد: غربالگری و معاینات دورهای، مؤثرترین راه برای تشخیص زودهنگام و پیشگیری از پیشرفت بیماریهای زنان است.