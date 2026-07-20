به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز فارس، مراد هدایت فرماندار شهرستان نی‌ریز گفت: موشک کروز آمریکایی که به همت سامانه پدافند هوایی کشور منهدم شده و در زمین های کشاورزی بخش قطرویه سقوط کرده بود ، ساعتی قبل با حضور گروه تخصصی چک و خنثی‌سازی سپاه فجر استان فارس در محل، بررسی، ایمن‌سازی و خنثی‌سازی شد.

رئیس شورای تامین این شهرستان افزود: این عملیات با موفقیت و بدون هیچ‌ حادثه‌ای به پایان رسید.

شهرستان نی ریز در جنوب شرق فارس و در فاصله ۲۲۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.