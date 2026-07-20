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مراکز تعاونیهای روستایی در خراسان رضوی از ۲۹ اردیبهشت تاکنون، ۱۳۰ هزار تن گندم به صورت تضمینی خریداری کرده اند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،مدیر کل تعاون روستایی خراسان رضوی گفت: امسال،میزان گندم خریداری شده از سوی شبکه تعاون روستایی در مقایسه با پارسال، افزایش حدود ۳۵ هزارتنی داشته و معادل بیش از ۳۰ درصد خرید گندم کل در استان است.
فرهاد فرخمنش به میزان خرید تضمینی گندم در سال گذشته اشاره کرد و افزود: میزان خرید گندم در سال گذشته از سوی تعاونیهای روستایی استان، ۹۵ هزارتن بوده است.
وی گفت: پرداخت بهموقع مطالبات کشاورزان از اولویتهای دولت در اجرای خرید تضمینی است و تمامی دستگاههای مسئول، تامین منابع مالی و تسریع در پرداخت مطالبات را بهطور مستمر دنبال میکنند.