مراکز تعاونی‌های روستایی در خراسان رضوی از ۲۹ اردیبهشت تاکنون، ۱۳۰ هزار تن گندم به صورت تضمینی خریداری کرده اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،مدیر کل تعاون روستایی خراسان رضوی گفت: امسال،میزان گندم خریداری شده از سوی شبکه تعاون روستایی در مقایسه با پارسال، افزایش حدود ۳۵ هزارتنی داشته و معادل بیش از ۳۰ درصد خرید گندم کل در استان است.

فرهاد فرخ‌منش به میزان خرید تضمینی گندم در سال گذشته اشاره کرد و افزود: میزان خرید گندم در سال گذشته از سوی تعاونی‌های روستایی استان، ۹۵ هزارتن بوده است.

وی گفت: پرداخت به‌موقع مطالبات کشاورزان از اولویت‌های دولت در اجرای خرید تضمینی است و تمامی دستگاه‌های مسئول، تامین منابع مالی و تسریع در پرداخت مطالبات را به‌طور مستمر دنبال می‌کنند.