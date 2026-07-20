به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان ، مدیر اداره ورزش وجوانان نهاوند میگوید مجموعه ورزشی شهید سلیمانیان نهاوند بعد از سال‌ها از چمن طبعیعی که قدمتی بالبای ۴۰ سال داشت وفرسوده وتخریب شده بود به چمن مصنوعی تغییر شکل داد واینکار موجبات رضایت ورزشکاران بویزه فوتبالدوستان را در پی دارد.

محرم روزبه گفت: این زمین چمن در ابعد ۷۰ در ۱۱۰ متر مربع یا به تعبیری جدود ۸ هزار مترمربع هست که از امروز تحویل ورزشدوستان نهاوندی شد

وی گفت: برای احداث این زمین حدود ۱۲ میلیارد تومان هزینه شده است.