پخش زنده
امروز: -
تولیدکنندگان محصولات گلخانهای آذربایجان غربی موظف شدند پس از اخذ پروانه بهرهبرداری، شناسنامه محصولات خود را از طریق سامانه یکپارچه کشاورزی و تجارت (یکتا) دریافت کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، جلسه هماهنگی با حضور معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی و مدیران مدیریتهای تخصصی برگزار شد. محور اصلی این نشست، ایجاد هماهنگیهای فنی برای ثبت محصولات گلخانهای در سامانه «یکتا» با هدف ترغیب تولیدکنندگان به عرضه محصولات دارای شناسنامه در بازارهای داخلی و صادراتی بود.
در جریان این جلسه، روند صدور شناسنامه برای واحدهای گلخانهای و محصولات تولیدی مورد بررسی دقیق قرار گرفت. همچنین شرکتکنندگان با تبادل نظر درباره چالشها و موانع موجود، به دنبال یافتن راهکارهای عملی برای تسهیل این فرآیند بودند.
بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، تولیدکنندگان محصولات گلخانهای پس از اخذ پروانه بهرهبرداری، ملزم به ثبت اطلاعات خود در سامانه یکتا خواهند بود. این روند شامل دریافت شناسنامه واحد بهرهبرداری و همچنین شناسنامه اختصاصی برای هر محصول تولیدی است که گام مهمی در جهت شفافیت و استانداردسازی محصولات کشاورزی محسوب میشود.