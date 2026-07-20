در نشست کمیسیون گردشگری و ایران‌شناسی شورای‌عالی ایرانیان خارج از کشور، راهبرد‌های کلان بهره‌گیری از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور در توسعه گردشگری، جذب سرمایه‌گذاری، برندسازی بین‌المللی، توسعه گردشگری سلامت و تقویت دیپلماسی اقتصادی و فرهنگی کشور بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما نشست اعضای کمیسیون گردشگری و ایران‌شناسی شورای‌عالی ایرانیان خارج از کشور با سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در دفتر وزیر برگزار شد؛ نشستی که با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، اقتصادی و دیپلماسی کشور، بر تدوین نقشه راه مشترک برای بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت‌های ایرانیان خارج از کشور در مسیر توسعه گردشگری، جذب سرمایه و تقویت پیوندهای فرهنگی و اقتصادی متمرکز بود.

در این نشست، انوشیروان محسنی‌بندپی، معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، با تشریح سیاست‌های این وزارتخانه در حوزه تعامل با متخصصان، کارآفرینان و سرمایه‌گذاران ایرانی داخل و خارج از کشور، بر شناسایی نظام‌مند نخبگان و فعالان صنعت گردشگری و ایجاد بسترهای اعتمادساز برای مشارکت مؤثر آنان تاکید کرد.

وی با بیان اینکه توسعه همکاری با بخش‌خصوصی و بهره‌گیری از ظرفیت سفارتخانه‌ها برای معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در دستور کار قرار گرفته است، اظهار داشت: معرفی هدفمند ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری و بازاریابی حرفه‌ای در بازارهای بین‌المللی، یکی از مهم‌ترین راهبردهای وزارت میراث‌فرهنگی برای جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی محسوب می‌شود.

معاون گردشگری با اشاره به افزایش چشمگیر استقبال بخش‌خصوصی از سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری، تصریح کرد: امروز صنعت گردشگری ایران بیش از هر زمان دیگری مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار گرفته است؛ به‌گونه‌ای که فقط در استان گیلان، هفت هتل پنج‌ستاره به‌طور هم‌زمان در حال احداث است که نشان‌دهنده شکل‌گیری موج تازه‌ای از سرمایه‌گذاری در این بخش است.

محسنی‌بندپی توسعه گردشگری سلامت را یکی از محورهای راهبردی اقتصاد گردشگری کشور دانست و افزود: طی دو سال گذشته، با هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، زیرساخت‌های مناسبی برای توسعه این حوزه فراهم شده و برند «ایران؛ محل تلاقی تمدن و سلامت» به‌عنوان محور معرفی ظرفیت‌های کشور در بازارهای بین‌المللی دنبال می‌شود.

وی همچنین از تدوین برنامه جامع برندسازی گردشگری ایران خبر داد و گفت: معرفی منسجم و حرفه‌ای مزیت‌های رقابتی کشور در عرصه جهانی، نقش تعیین‌کننده‌ای در افزایش مشارکت ایرانیان خارج از کشور و جذب سرمایه‌های جدید خواهد داشت.

معاون گردشگری در ادامه از راه‌اندازی پنجره واحد خدمات گردشگری به‌منظور تسهیل فرآیندهای سرمایه‌گذاری خبر داد و افزود: همکاری مشترک با وزارت بهداشت در حوزه‌هایی همچون بیمه سلامت و تسهیل صدور روادید برای نسل‌هایی از ایرانیان خارج از کشور که فاقد شناسنامه ایرانی هستند، از دیگر برنامه‌های در دست اجراست.

در ادامه این نشست، وحید جلال‌زاده، معاون کنسولی، امور مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه، با قدردانی از حمایت‌های وزیر میراث‌فرهنگی، کمیسیون گردشگری و ایران‌شناسی را فعال‌ترین کمیسیون شورای‌عالی ایرانیان خارج از کشور توصیف کرد و گفت: با اصلاح ساختار دبیرخانه شورا، مسئولیت راهبری هر کمیسیون به وزیر مرتبط واگذار شده و دبیرخانه شورا مسئولیت هماهنگی، پیگیری و نظارت بر اجرای مصوبات را بر عهده دارد.

وی با اشاره به برگزاری سه نشست تخصصی این کمیسیون به ریاست وزیر میراث‌فرهنگی، خاطرنشان کرد: در این جلسات، موضوعاتی نظیر تغییر رویکرد از سیاست‌گذاری صرف به اقدامات اجرایی، تولید محتوای تخصصی، تقویت نشست‌های کارشناسی، تدوین بسته بیمه ایرانیان خارج از کشور، تعیین اولویت‌های راهبردی و طراحی برنامه عملیاتی کمیسیون مورد بررسی قرار گرفته است.

جلال‌زاده همچنین از بررسی محورهایی همچون نقش دستگاه‌های عضو در اجرای سند ملی صنایع‌دستی، ارزیابی وضعیت بناهای تاریخی و تاسیسات گردشگری آسیب‌دیده، آموزش زبان فارسی به ایرانیان خارج از کشور، طراحی تورهای گردشگری فرهنگی، اجرای مسابقه «ایران باشکوه» با هدف تولید و انتشار محتوای گردشگری و برگزاری نشست سالانه شبکه متخصصان گردشگری به‌عنوان دیگر دستورکارهای این کمیسیون یاد کرد.

در بخش دیگری از نشست، ابوالفضل کوده‌ای، معاون بانک مرکزی، با تاکید بر ضرورت تحول در الگوهای جذب سرمایه‌گذاری، اظهار داشت: در فضای رقابتی امروز، دیگر نمی‌توان با روش‌های سنتی سرمایه جذب کرد؛ بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، هوش‌مصنوعی، ابزارهای دیجیتال و ظرفیت‌های فضای مجازی، لازمه معرفی هوشمند فرصت‌های سرمایه‌گذاری و حضور فعال در بازارهای بین‌المللی است.

وی با تاکید بر تقویت نقش‌آفرینی بخش‌خصوصی افزود: دولت باید بیش از گذشته بر سیاست‌های تسهیل‌گر و حمایتی متمرکز شود و ایجاد نهادهای تخصصی جذب سرمایه‌گذاری می‌تواند زمینه ارتقای کارآمدی و افزایش سهم سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری را فراهم کند.

همچنین مهرداد اسدپور، مسئول امور حقوقی و قراردادهای بین‌المللی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، از نهایی شدن تدوین زیرساخت‌های حقوقی جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور خبر داد و گفت: ایجاد آژانس‌های تخصصی سرمایه‌گذاری، تدوین چارچوب‌های حقوقی و تفاهم‌نامه‌های لازم برای تسهیل ورود سرمایه، در مراحل پایانی تصویب قرار دارد و می‌تواند افق تازه‌ای برای مشارکت سرمایه‌گذاران ایرانی در طرح های ملی ایجاد کند.

نشست کمیسیون گردشگری و ایران‌شناسی شورای‌عالی ایرانیان خارج از کشور، با تاکید بر هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، دیپلماسی اقتصادی، بخش خصوصی و نخبگان ایرانی خارج از کشور، بر ضرورت تبدیل ظرفیت‌های گسترده ملی به فرصت‌های پایدار سرمایه‌گذاری، توسعه گردشگری و تقویت جایگاه بین‌المللی ایران در اقتصاد گردشگری پایان یافت.