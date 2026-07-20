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مراسم بزرگداشت مقام والای رهبر شهید انقلاب اسلامی، با حضور مشاور فرهنگی رئیسجمهور شهید و رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، با تبیین ویژگیهای بینظیر و جامعیت ایشان در حوزههای مختلف برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین، در مراسمی که امروز با حضور اقشار مختلف مردم در دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار شد، سید محمد حسینی، مشاور فرهنگی رئیسجمهور شهید،آیت الله رئیسی، به واکاوی ابعاد مختلف شخصیت رهبر شهید انقلاب پرداخت.
سید محمد حسینی در سخنرانی خود با تأکید بر جایگاه والای ایشان اظهار داشت: «شخصیت قائد شهید امت، شخصیتی یکبعدی یا صرفاً سیاسی نبود، بلکه از جامعیت بینظیری در حوزههای مختلف برخوردار بودند. ایشان همواره خود را سرباز امام راحل میدانستند و شهادت، آرزوی دیرینه ایشان بود که به حق به آن رسیدند.»
وی همچنین با اشاره به نقش کلیدی ایشان در توسعه علمی و مدیریت بحرانها افزود: «مدیریت و دوراندیشی رهبر شهید از دوران جنگ تحمیلی آغاز شد که نتیجه آن، تبدیل شدن ایران به یکی از ابرقدرتهای نظامی جهان است. همچنین ایشان همواره بر توسعه دانشبنیانها و حضور در جمع هنرمندان تأکید داشتند.»
در ادامه این مراسم، دکتر قافلهباشی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، با اشاره به والاترین مقام انسانی، خاطرنشان کرد: «شهادت، بالاترین وصف برای یک انسان است که نصیب رهبر شهید انقلاب شد. درخت انقلاب اسلامی از ابتدا با خون شهدای گرانقدر آبیاری شده است.»