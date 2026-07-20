مشاور قرآنی استاندار یزد از برگزاری نشست هم‌اندیشی و هماهنگی دستیاران قرآنی فرمانداران شهرستان‌های استان یزد به میزبانی مهریز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکزیزد، حامد سلطانی در جمع مشاوران قرآنی فرمانداران استان یزد و جمعی از مسئولان شهرستان مهریز گفت: این نشست با هدف هم‌افزایی و هماهنگی برای اجرای برنامه‌ها و طرح‌های قرآنی برگزار شد و حدود چهار ساعت به طول انجامید.

وی افزود: دو ساعت از این نشست به نشست تخصصی دستیاران قرآنی و دو ساعت نیز به نشست با جامعه قرآنی و نخبگان قرآنی شهرستان مهریز اختصاص داشت.

مشاور قرآنی استاندار یزد اظهار کرد: خروجی این نشست، برنامه‌ریزی برای اجرای برنامه‌های قرآنی در سطح شهرستان مهریز و استان یزد، ایجاد همگرایی میان فعالیت‌های قرآنی و اجرای طرح‌ها و برنامه‌های شاخص در سطح شهرستان‌ها و استان یزد است.

سلطانی با اشاره به تشکیل شبکه دستیاران قرآنی فرمانداران و مشاوران و دستیاران قرآنی استاندار گفت: این شبکه برای نخستین بار در کشور شکل گرفته و می‌تواند زمینه‌ساز اجرای برنامه‌های مؤثرتر، ارتقای فعالیت‌های قرآنی و انسجام‌بخشی به این برنامه‌ها باشد.

وی ابراز امیدواری کرد با تقویت این شبکه، زمینه انس بیشتر مردم با قرآن و ارتقای فرهنگ قرآنی در شهرستان‌ها و استان یزد فراهم شود.