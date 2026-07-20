به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ نشست هماهنگی اجرای طرح تاریخ شفاهی ایثارگران تهران بزرگ برگزار شد.

در این نشست که با هدف صیانت از گنجینه معنوی ایثار و شهادت برگزار شد، نقشه راهِ ثبت روایت‌های دست‌اول از والدین و همسران شهدای «جنگ ۱۲ روزه» و «جنگ رمضان» نهایی و ابلاغ شد.

با پایان این نشست، فاز اجرایی طرح آغاز و تیم‌های مصاحبه‌گر مطابق برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، فعالیت خود را برای مستندسازی خاطرات این خانواده‌های معزز آغاز کردند.