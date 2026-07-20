به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بنا به اعلام دبیرخانه جایزه ادبی «کتاب سال الوند»، اسامی ۱۱ مجموعه شعر راه یافته به مرحله نهایی این رویداد ادبی به‌ترتیب حروف الفبا به شرح زیر است:

«اسامی آب» سروده علی الفتی

«دلگرمی» سروده بهروز آورزمان

«شهر‌ها پر از چنین گوشه‌ها» سروده ابوالفضل پاشا

«لوحه‌های اشکانی» سروده حمید حسینیان

«ماهبان» سروده محسن حسینخانی

«فرفره کولی» سروده مهدی حاتمی

«زندگی در آمنیون» سروده قاسم رفعت‌حسینی

«استخوان‌های گرسنه» سروده صابر سعدی‌پور

«عکس دسته‌جمعی» سروده فزانه شفیعی

«لالمانی» سروده پژک صفری

«محاکات» سروده عبدالمحمد نوری

از میان این ۱۱ اثر، دو کتاب در دو بخشِ «کتاب سال الوند» و «کتاب سال به انتخاب انجمن علمی نقد ادبی ایران» برگزیده خواهند شد و تندیس ویژه جایزه و لوح تقدیر دریافت خواهند کرد.

همچنین ممکن است در این دو بخش، دو کتاب نیز به‌عنوان آثار شایسته تقدیر معرفی شوند. با توجه به اینکه در سال ۱۴۰۴ امکان برگزاری آیین پایانی هفتمین دوره جایزه فراهم نشد، این مراسم با تأخیر، روز پنجشنبه ۸ مردادماه ۱۴۰۵، در همدان و در دامنه الوند برگزار خواهد شد.