همایش سه‌ساله‌های حضرت رقیه (س) با حضور دختران خردسال، مادران، خانواده‌های معظم شهدای میناب و جمعی از مسئولان در حسینیه امام خمینی (ره) همدان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای همدان، در این آیین، دختران خردسال با پوشش و حال‌وهوای عزاداری، یاد حضرت رقیه (س)، دختر سه‌ساله امام حسین (ع)، را گرامی داشتند و خانواده‌های شهدای میناب نیز با حضور در این مراسم، مورد استقبال حاضران قرار گرفتند.

اما حضور خانواده‌های مینابی، حال‌وهوای دیگری به این مراسم بخشید...

مادرانی که با دلی پر از داغ، اما سرشار از صبر و ایمان، در میان جمع سه‌ساله‌ها حاضر شدند؛ مادرانی که خاطره دختران شهیدشان را با خود به همراه داشتند و روایت ایستادگی را دوباره زنده کردند.

اشک‌های مادران به هم پیوند خورد؛ از مظلومیت حضرت رقیه (س) تا صبر مادرانی که عزیزترین سرمایه زندگی‌شان را تقدیم کردند.

فرمانده سپاه انصارالحسین (ع) استان همدان در این مراسم با اشاره به مظلومیت کودکان در طول تاریخ، اظهار کرد: مادران مینابی تنها داغدار فرزندان خود نیستند، بلکه اندوه آنان، داغی بر دل هر انسان آزاده است. دختران شهید میناب با شهادت خود، پیام‌آور حقانیت جبهه مقاومت شدند و مظلومیت آنان، امتداد همان روایت تاریخی مظلومیت کودکان بی‌گناه، از حضرت رقیه (س) تا کودکان شهید ایران است.

وی افزود: دشمن با هدف قرار دادن زنان و کودکان، نمی‌تواند اراده ملت ایران را تضعیف کند و خون شهدای مظلوم، استواری و حقانیت مسیر مقاومت را بیش از پیش آشکار خواهد کرد.

این مراسم با اجرای برنامه‌های فرهنگی و مذهبی، مرثیه‌سرایی و روایتگری، در فضایی آکنده از حزن و ارادت به خاندان اهل‌بیت (ع) برگزار شد.