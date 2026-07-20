انحراف ستون‌های کاخ‌موزه چهلستون تایید شد.کاخ موزه چهلستون از جمله مشهورترین و محبوب‌ترین دیدنی‌های اصفهان است که هنوز هم زیبایی‌های خیره‌کننده‌ای برای عرضه به دیدگان گردشگران و بازدیدکنندگان دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیر پایگاه جهانی کاخ‌موزه چهلستون گفت: در پی نقشه‌برداری‌های دقیق و مطالعات مرمتی شرکت مهندسی در اصفهان انحراف ستون‌های ایوان و همچنین آسیب‌دیدگی دیواره پشتی به صورت رسمی تأیید شد.

مصطفی هادی‌پور افزود: راهکار‌هایی مانند اجرای شمع‌بندی حفاظتی برای مهار خطر ریزش‌های مقطعی و موضعی، مهار موقت ستون‌ها، پایش مستقیم، آزمایش‌های غیرمخرب و سه‌بعدی‌سازی بخشی از این اقدامات است.

وی با بیان اینکه پیش از ارائه گزارش‌های مشاور، بخشی از فعالیت‌های ایمن‌سازی، انسداد و مهار موقت ستون‌ها به همراه پایش ترک‌ها محقق شده است گفت:اجرای طرح اصلی و دقیق مقاوم‌سازی، منوط به تأمین اعتبارات لازم است.

مدیر پایگاه جهانی کاخ‌موزه چهلستون افزود: هنوز مشخص نیست که بر اساس گزارش نهایی مشاور، آیا نیاز به باز کردن کامل ستون‌ها و نصب مجدد آنها خواهد بود یا روش‌های دیگر مانند سبک‌سازی مدنظر قرار می‌گیرد، اما به محض فراهم شدن اعتبارات، عملیاتی کردن این راهکار‌ها از تهران دنبال خواهد شد.

هادی پور با بیان اینکه پس از حملات دشمن آمریکایی صهیونیستی به دولت خانه صفوی در محل استانداری اصفهان، استادان دانشگاه هنر به‌ویژه متخصصان حوزه سازه در همان روز‌های نخست بررسی‌های خود را آغاز کردند گفت: برخی معتقد بودند همه ستون‌های ایوان آهن‌گذاری شده و احتمال انحراف آنها وجود ندارد، اما طبق اطلاعاتی برخی پیشکسوتان مرمت، چهار ستون اطراف حوض آهن‌گذاری نشده بوده است.

مدیر شرکت مشاور طرح مطالعاتی و مرمت پایگاه میراث جهانی چهل‌ستون گفت: اگرچه این ستون‌ها در کوتاه‌مدت در معرض خطر فوری ریزش نیستند، اما برای پایداری بلندمدت و مواجهه با خطرات احتمالی آینده، تهیه نمونه سازه‌ای دقیق و اجرای عملیات استحکام بخشی با استفاده از روش‌های نوین کم‌تهاجمی ضروری است.

فرامرز پارسی افزود:ستون‌های دچار کمانش در حال حاضر خطر فوری ندارند، اما باید مورد مطالعه دقیق قرار گیرند. در صورتی که نیاز به استحکام بخشی باشد، با فناوری‌های جدید می‌توان این عملیات را اجرا کرد.

وی گفت: برخی روایت‌های استادکاران قدیمی اصفهان حکایت از آن دارد که این ستون‌ها از سوی مرمت‌گران برجسته‌ای مانند استاد علی معارفی و استاد علی منشئی مورد استحکام بخشی قرار گرفته‌اند و از میان ستون‌های این ایوان ۲ ستون، آهن‌گذاری نشده‌اند؛ همان ستون‌هایی که حالا در اثر بمباران عرصه دولتخانه صفوی دچار تشدید انحراف شده‌اند.

بمباران استانداری اصفهان در روز ۱۸ اسفند در عرصه دولت خانه صفوی (بخشی از محور تاریخی فرهنگی اصفهان که در فهرست آثار ملی قرار دارد) حریم درجه ۲ میدان نقش‌جهان و همچنین حریم درجه یک کاخ چهل‌ستون، آسیب‌های گسترده‌ای را به این یادمان‌های تاریخی شهر موزه اصفهان وارد کرد.

کاخ موزه چهلستون از جمله مشهورترین و محبوب‌ترین دیدنی‌های اصفهان است که هنوز هم زیبایی‌های خیره‌کننده‌ای برای عرضه به دیدگان گردشگران و بازدیدکنندگان دارد.

این بنای تاریخی ۱۵ دی ۱۳۱۰ به شماره ۱۰۸ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید.