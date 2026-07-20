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هواشناسی استان به علت وقوع بادهای شدید و نفوذ توده گردوخاک از فردا سهشنبه هشدار سطح نارنجی صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ اداره کل هواشناسی استان با صدور هشدار سطح نارنجی اعلام کرد: از شامگاه فردا، سهشنبه سیام تیرماه تا روز جمعه دوم مردادماه، غبارآلودگی، نفوذ توده گرد و خاک، فعال شدن کانون گرد خاک با منشاء داخلی، وزش باد شدید، کاهش دید افقی و بال ارفتن عدد شاخص کیفیت هوا در مناطق شمال، شرق، مرکز و جنوب استان پیشبینی میشود.
این شرایط بویژه شهرستانهای آران و بیدگل، اصفهان، اردستان، انارک، بادرود، چوپانان، خور و بیابانک، برخوار (دولت آباد)، زواره، کاشان، کبوتر آباد، کوهپایه، مبارکه، مهاباد، مورچه خورت، شاهین شهر و میمه، نایین، نجف آباد، نطنز، هرند، لنجان و شهرضا را در بر خواهد گرفت.
هواشناسی استان همچنین در خصوص افزایش غلظت گردوخاک و کاهش کیفیت هوا، کم شدن شعاع دید، احتمال سقوط اشیاء از ارتفاعات و خسارت به سازههای موقت، داربستها، تابلوهای تبلیغاتی و پوشش گلخانهها، شکستن شاخه درختان فرسوده، کاهش دید و اختلال در ترددهای جادهای بهویژه در محورهای کویری و برونشهری و احتمال خسارت به محصولات کشاورزی هشدار داد وتوصیه کرد:هموطنان به ویژه گروههای حساس جامعه از جمله افراد دارای بیماریهای تنفسی، سالمندان، زنان باردار و کودکان در صورت تردد در این مناطق از ماسک استفاده کرده و از فعالیتهای ورزشی و عمرانی در فضای باز خودداری کنند.
هواشناسی استان بر لزوم حصول اطمینان از استحکام سازههای موقت و تابلوهای تبلیغاتی، خودداری از پارک خودرو در کنار درختان کهنسال و ساختمانهای نیمهکاره، احتیاط در ترددهای جادهای بهویژه برای خودروهای سبک و دارای سطح جانبی گسترده تاکید کرد.
هشدار سطح نارنجی هواشناسی استان زمانی صادر میشود که رخداد پدیدهای جوی اثرات منفی به دنبال داشته باشد و سبب خسارتهای احتمالی شود، این هشدار برای آماده باش دستگاههای مسئول در خصوص مقابله با یک پدیده خسارت زا صادر میشود.