به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن، سخنگوی وزارت امور خارجه چین در نشست خبری روز دوشنبه اعلام کرد: نشست وزیران امور خارجه کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای، روز‌های اول و دوم مردادماه (۲۳ و ۲۴ جولای) در شهر "چولپان‌آتا" در قرقیزستان برگزار خواهد شد.

لین جیان افزود: در حاشیه این نشست، وانگ یی وزیر امور خارجه چین با همتایان خود از سایر کشور‌های عضو درباره اوضاع بین‌المللی و منطقه‌ای، گام‌های بعدی توسعه سازمان همکاری شانگهای و همکاری در زمینه‌های مختلف تبادل نظر خواهد کرد تا زمینه آمادگی کامل برای برگزاری نشست بعدی سران کشور‌های عضو این سازمان در بیشکک در سال جاری، فراهم شود.

این سخنگو گفت: چین مایل است با همه طرف‌ها به ادامه ترویج «روح شانگهای» بپردازد، دستاورد‌های نشست سران سازمان همکاری شانگهای ۲۰۲۵ در شهر تیانجین (چین) را به طور مؤثر اجرا کند، اعتماد و همبستگی متقابل را به طور پیوسته تعمیق بخشد، همکاری را در زمینه‌های مختلف را فعالانه گسترش دهد و سازمان همکاری شانگهای را به ایفای سهمی نو در پیشبرد صلح، ثبات و توسعه و شکوفایی منطقه سوق دهد.