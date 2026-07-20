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ضربات کوبنده موشک‌های ایرانی به پایگاه‌ها و منافع آمریکا در منطقه

جزئیاتی از ضربات کوبنده موشک‌های ایرانی به پایگاه‌ها و منافع آمریکا در منطقه و هلاکت ده‌ها نیروی تروریست آمریکایی
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۲۹- ۱۵:۳۴
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برچسب ها: ضربات موشکی ، موشک های ایران ، اقتدار نظامی ایران ، پایگاه های آمریکا
 