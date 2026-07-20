جمعی از مجریان سرشناس شبکه تهران و سایر شبکه‌های سیما، روز سه‌شنبه ۳۰ تیر، با حضور در منزل شهید «علی لاریجانی»، با خانواده معظم ایشان دیدار خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این دیدار با هدف پاسداشت مقام شامخ شهید «علی لاریجانی»، تجدید میثاق با آرمان‌های بلند ایشان، تداوم گفتمان ایثار و انتقال سیره شهدای شاخص به نسل جوان برنامه‌ریزی شده است.

همچنین تقدیر از خانواده محترم و صبور شهید، آشنایی بیشتر با شخصیت و ابعاد فکری ایشان از زبان خانواده معظم، بیان خاطرات مجریان از دوران همکاری با شهید در صدا و سیما و تأکید بر ادامه‌ راه شهید در دفاع از ولایت و نظام از دیگر اهداف این دیدار به شمار می‌رود.

در این نشست که با حضور مجریان سرشناس شبکه تهران و سایر شبکه‌های سیما برگزار خواهد شد، خاطرات ارزشمند و کمتر شنیده‌شده از دوران پرافتخار زندگی این سردار و دیپلمات شهید مرور خواهد شد و حاضران از نزدیک با ابعاد چندوجهی شخصیت، رویکرد‌های مدیریتی و مجاهدت‌های خالصانه‌ وی در مسیر اعتلای نظام جمهوری اسلامی ایران آشنا می‌شوند.

همچنین از صبوری و ایستادگی خانواده معظم شهید در مسیر حفظ و نشر ارزش‌های انقلاب اسلامی تجلیل به عمل خواهد آمد.

این دیدار به زودی در قالب ویژه‌برنامه‌ای از شبکه تهران سیما پخش خواهد شد و زمان دقیق پخش و جزئیات تکمیلی متعاقباً اطلاع‌رسانی می‌شود.