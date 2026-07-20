پخش زنده
امروز: -
معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای اردبیل گفت: ناحیه عمرانی چهارم شبکه آبیاری سد خداآفرین با ۹ هزار و ۷۰۰ هکتار وسعت و با ۶ ایستگاه پمپاژ در حوزه شهرستان پارسآباد مغان در مرحله پایانی قرار دارد و مطابق زمانبندی تکمیل و به بهرهبرداران و کشاورزان مغان واگذار خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، حمید فضایلی روز دوشنبه با بیان اینکه شبکه آبیاری خداآفرین در سطح ۳۶ هزار و ۷۰۰ هکتار در دست اجرا است، اظهار کرد: ناحیه عمرانی نخست این شبکه با وسعت پنج هزار هکتار و ۱۳ ایستگاه پمپاژ و ناحیه عمرانی دوم هم با وسعت ۱۰ هزار و ۵۰۰ هکتار و ۱۰ ایستگاه پمپاژ به طور کامل اجرا شده است.
وی افزود: ناحیه عمرانی سوم هم با وسعت ۱۱ هزار و ۵۰۰ هکتار و ۱۴ ایستگاه پمپاژ در حال اجراست و در ناحیه عمرانی چهارم نیز ۹ هزار و ۷۰۰ هکتار زیر کشت آبی میرود.
معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای اردبیل با اشاره به مشخصات فنی این طرح اظهار کرد: کانال اصلی خداآفرین به طول تقریبی ۱۴۴ کیلومتر از سد تنظیمی قیزقلعهسی آغاز میشود که ۵۲ کیلومتر ابتدای آن در استان آذربایجان شرقی و ادامه مسیر در استان اردبیل قرار دارد.
فضایلی افزود: ظرفیت انتقال آب این کانال در ابتدای مسیر ۷۲ مترمکعب بر ثانیه و در محل تحویل آب به استان اردبیل ۶۰ مترمکعب بر ثانیه است که نقش مهمی در تامین پایدار آب بخش کشاورزی منطقه ایفا میکند.
وی از آغاز اعمال نظام بهرهبرداری در شبکه آبیاری و زهکشی خداآفرین خبر داد و گفت: با اجرای این نظام، فرآیند تحویل و توزیع آب به صورت نظاممند ثبت و مستندسازی شده و زمینه برنامهریزی دقیقتر برای افزایش بهرهوری و مدیریت بهینه منابع آب فراهم میشود.
معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای اردبیل ادامه داد: بهرهبرداری از اراضی شبکه آبیاری و زهکشی خداآفرین از سال زراعی ۱۳۹۸-۱۳۹۷ و همزمان با تکمیل ناحیه عمرانی نخست آغاز شده و هماکنون تامین آب و کشت محصولات کشاورزی در سطح بیش از ۱۲ هزار هکتار از اراضی این شبکه در حال انجام است.
فضایلی با اشاره به اهمیت استقرار نظام بهرهبرداری و مستندسازی فرآیندهای اجرایی افزود: فرمهای مربوط به بهرهبرداری، تحویل و توزیع آب از مبادی ورودی استان، کانال اصلی و ایستگاههای پمپاژ تدوین شده و اطلاعات و آمار روزانه به صورت منظم در شرکت آب منطقهای اردبیل ثبت و پایش میشود.
وی بیان کرد: ثبت نظاممند اطلاعات، علاوه بر ساماندهی عملیات بهرهبرداری، امکان پیشبینی دقیقتر نیازهای آبی، برنامهریزی برای افزایش راندمان شبکه، ارتقای بهرهوری و پیشگیری از خسارتهای احتمالی به اراضی کشاورزی را فراهم میکند.