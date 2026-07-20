صیادان بوشهری از ۷ مرداد برای صید میگو به دریا می‌روند

پژوهشکده میگوی کشور مستقر در بوشهر، زمان آغاز فصل صید میگو در استان را هفتم مرداد اعلام کرد که البته در صورت تغییر شرایط محیطی، از جمله تشدید گرما یا نتایج گشت‌های تحقیقاتی، زمان‌بندی صید بازنگری خواهد شد.