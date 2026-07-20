بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، مدیر پژوهشکده میگوی کشور در گفتوگو با خبرنگار ما گفت: زمان آغاز فصل صید میگو در استان بوشهر بر اساس نتایج گشتهای تحقیقاتی و ارزیابیهای علمی تعیین شده و هدف اصلی از این برنامه، بهرهبرداری پایدار و حفظ ذخایر برای سالهای آینده است.
علیرضا قائدی اظهار کرد: مطالعات و ارزیابی ذخایر آبزیان، بهویژه میگو، از وظایف حاکمیتی پژوهشکده است و بر اساس نتایج این مطالعات، کانونهای تجمع میگو شناسایی و اطلاعات لازم برای مدیریت فصل صید در اختیار اداره کل شیلات استان قرار میگیرد.
وی افزود: پژوهشکده با انجام نمونهبرداریهای دورهای در مناطق مختلف نوار ساحلی، وضعیت ذخایر میگو را بررسی میکند و زمان آغاز صید زمانی اعلام میشود که میگوها به اندازه اقتصادی، حدود ۱۲ سانتیمتر، رسیده باشند. همچنین در پایان فصل نیز با انجام ارزیابیهای مجدد، در صورت صید بخش عمده ذخایر، دریابست با هدف حفظ مولدها و تجدید نسل میگو اعلام میشود.
قائدی با اشاره به اجرای نخستین گشت تحقیقاتی از ۱۰ تا ۱۴ تیر گفت: گشت دوم نیز از اول تا پنجم مرداد انجام خواهد شد.
وی اعلام کرد: بر اساس نتایج بررسیهای انجامشده، آغاز فصل صید برای قایقهای صیادی از هفتم مرداد و برای لنجهای صیادی از هشتم مرداد پیشبینی شده است.
مدیر پژوهشکده میگوی کشور اضافه کرد: البته در صورت تغییر شرایط محیطی، از جمله تشدید گرما یا نتایج گشتهای تحقیقاتی، زمانبندی صید بازنگری و از طریق اداره کل شیلات استان به صیادان اطلاعرسانی خواهد شد.
وی با بیان اینکه نتایج مطالعات اخیر از کاهش ذخایر، جمعیت و کانونهای تجمع میگو حکایت دارد، اظهار کرد: تغییرات اقلیمی، آلودگی آب، آسیبپذیری ذخایر و صید غیرمجاز، بهویژه برداشت از مولدها، از مهمترین عوامل این وضعیت است. به همین دلیل، توصیههای لازم به صیادان ارائه شده و ساماندهی صیدهای غیرمجاز نیز با همکاری اداره کل شیلات استان در دستور کار قرار دارد تا زمینه حفظ ذخایر و پایداری معیشت صیادان در سالهای آینده فراهم شود.
معاون صید و بنادر ماهیگیری اداره کل شیلات استان بوشهر نیز گفت: زمان آغاز فصل صید میگو بر اساس نتایج گشتهای تحقیقاتی پژوهشکده میگوی کشور و مصوبه کمیته مدیریت صید استان تعیین شده است و در صورت مساعد نبودن شرایط آبوهوایی یا محدودیت در تردد دریایی، این زمانبندی بازنگری خواهد شد.
بیژن ساسانیپور عنوان کرد: امسال ۵۴۹ فروند لنج و یک هزار و ۴۷۳ فروند قایق دارای مجوز صید میگو در استان آماده فعالیت هستند و شناورهای دارای مجوز میتوانند با دریافت برگ تردد دریایی از بنادر محل فعالیت خود، صید را آغاز کنند.
معاون صید و بنادر ماهیگیری اداره کل شیلات استان بوشهر با اشاره به شرایط حساس زیستی آبهای استان اظهار کرد: در صورت بروز تغییرات محیطی، اعلام دریابست یا ممنوعیت تردد برای حفظ ذخایر و تأمین ایمنی شناورها و صیادان، زمان آغاز یا ادامه صید مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.
وی هدف از این برنامهریزی را انجام صیدی ایمن، مسئولانه و اقتصادی عنوان کرد و گفت: حفظ ایمنی تردد دریایی، صیانت از ذخایر آبزیان و بهرهبرداری پایدار از منابع دریایی، از مهمترین اهداف مدیریت فصل صید است.
ساسانیپور با بیان اینکه در حال حاضر امکان پیشبینی دقیق میزان برداشت میگو در فصل صید امسال وجود ندارد، افزود: سال گذشته شناورهای دارای مجوز استان بوشهر دو هزار و ۵۴۱ تن میگو صید کردند، اما بر اساس نتایج تحقیقات انجامشده، احتمال میرود میزان برداشت امسال کمتر از سال گذشته باشد.
وی ادامه داد: پس از گذشت ۱۰ تا ۱۵ روز از آغاز فصل صید، با بررسی میزان صید شناورها، برآورد دقیقتری از عملکرد فصل صید ارائه خواهد شد.
معاون صید و بنادر ماهیگیری اداره کل شیلات استان بوشهر از صیادان خواست شیوهنامهها و ضوابط ابلاغ شده را بهطور کامل رعایت کنند و تأکید کرد: برداشت مسئولانه از ذخایر، تضمینکننده تداوم معیشت صیادان و پایداری منابع دریایی است. به همین منظور، بخشی از ذخایر، بهویژه حدود ۲۰ درصد از مولدهای میگو باید در دریا باقی بمانند تا امکان بازسازی ذخایر و تکثیر طبیعی برای فصلهای آینده فراهم شود.