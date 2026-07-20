تیم دراگون‌بوت لاهیجان در مرحله سوم و چهارم لیگ دراگون بوت بانوان ایران که در تهران برگزار شد، با کسب ۶۲ امتیاز، عنوان قهرمانی این فصل را از آن خود کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گیلان؛ در مرحله سوم و چهارم لیگ دراگون‌بوت بانوان ایران، که در دریاچه آزادی تهران برگزار شد، تیم دراگون‌بوت لاهیجان توانست با کسب ۶۲ امتیاز، عنوان قهرمانی این فصل را از آن خود کند.

این تیم با کسب مقام نخست در هر سه مسافت ۵۰۰، ۳۰۰ و ۲۰۰ متر مرحله سوم، بیشترین امتیاز را به دست آورد و با حفظ برتری خود تا پایان رقابت‌ها، جام قهرمانی لیگ را بالای سر برد.